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Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур
Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур
Митинг несогласных с политикой абхазских властей начнется сегодня, 30 мая, в 14:00. 30.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.На нем были подняты вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции, назначенного на 30 мая. "Поручаю силовым структурам действовать в строгом соответствии с законом, исключить возможные правонарушения и провокации, а в случае их возникновения принять законные меры", - сказал Аслан Бжания.
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Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур

13:40 30.05.2023 (обновлено: 13:45 30.05.2023)
© Foto / пресс-служба Президента АбхазииПрезидент Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, где обсуждались вопросы обеспечения законности и правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции.
Президент Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, где обсуждались вопросы обеспечения законности и правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2023
© Foto / пресс-служба Президента Абхазии
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Митинг несогласных с политикой абхазских властей начнется сегодня, 30 мая, в 14:00.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.
На нем были подняты вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции, назначенного на 30 мая.
"Поручаю силовым структурам действовать в строгом соответствии с законом, исключить возможные правонарушения и провокации, а в случае их возникновения принять законные меры", - сказал Аслан Бжания.
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