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Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур
Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур
Митинг несогласных с политикой абхазских властей начнется сегодня, 30 мая, в 14:00. 30.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-30T13:40+0300
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.На нем были подняты вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции, назначенного на 30 мая. "Поручаю силовым структурам действовать в строгом соответствии с законом, исключить возможные правонарушения и провокации, а в случае их возникновения принять законные меры", - сказал Аслан Бжания.
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Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур
13:40 30.05.2023 (обновлено: 13:45 30.05.2023)
Митинг несогласных с политикой абхазских властей начнется сегодня, 30 мая, в 14:00.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.
На нем были подняты вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции, назначенного на 30 мая.
"Поручаю силовым структурам действовать в строгом соответствии с законом, исключить возможные правонарушения и провокации, а в случае их возникновения принять законные меры", - сказал Аслан Бжания.