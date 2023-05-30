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Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур

Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур

Митинг несогласных с политикой абхазских властей начнется сегодня, 30 мая, в 14:00. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.На нем были подняты вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции, назначенного на 30 мая. "Поручаю силовым структурам действовать в строгом соответствии с законом, исключить возможные правонарушения и провокации, а в случае их возникновения принять законные меры", - сказал Аслан Бжания.

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