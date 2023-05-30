https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/bespilotniki-povredili-neskolko-domov-v-moskve-1046066178.html

Беспилотники повредили несколько домов в Москве

Беспилотники повредили несколько домов в Москве

Один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома №98 на улице Профсоюзной, разрушив фасад и остекление. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова... 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T09:16+0300

2023-05-30T09:16+0300

2023-05-30T09:29+0300

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Несколько домов в Москве были повреждены в результате атаки беспилотников, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Сергей Собянин. Собянин уточнил, что на время работы экстренных служб жильцы пострадавших домов были эвакуированы, но позже они смогут вернуться в свои квартиры.По словам мэра, за медицинской помощью после атаки обратились два человека, никому из них госпитализация не понадобилась. Часть дорог на время работ служб перекрыли, московские аэропорты работают в штатном режиме. Происшествие будет расследовать Следственный комитет. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще несколько дронов, летевших к Москве, были сбиты системой ПВО в небе над областью.

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