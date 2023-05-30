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Гражданин и начальник: Делба об индексации зарплат бюджетников

Гражданин и начальник: Делба об индексации зарплат бюджетников

Об индексации зарплат бюджетников, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

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Делба об индексации зарплат бюджетников Делба об индексации зарплат бюджетников

Реальную зарплату абхазских учителей обсудили на одном из заседаний Парламента. По словам депутата Наура Нармания, по программе социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, учителям в этому году в среднем должны выплачивать около 26 тысяч рублей, однако получают они примерно 15 тысяч рублей. Депутаты решили обсудить этот вопрос более детально на комитетских заседаниях. Генпрокуратура предложила помочь в проверке исполнения соглашения предыдущего года. Зарплаты учителей повысят в 2023 году, сообщил Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба. По его словам, средняя заработная плата составит 26 тысяч 823 рубля. Индексация — 6,5% по сравнению с прошлым годом, тогда педагоги в среднем получали 25 тысяч 186 рублей. Однако, по словам Делба, выплаты формируются исходя из учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 18 часов в неделю из расчета в 720 часов в год.Слушайте подкаст.

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