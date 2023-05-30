https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/khagush-o-toponimike-pokazatel-istorii-nelzya-menyat--1046058309.html
Хагуш о топонимике: показатель истории, нельзя менять
Хагуш о топонимике: показатель истории, нельзя менять
О чем свидетельствуют географические названия, почему нельзя менять исконные, и как называть новые объекты, в эфире радио Sputnik рассказал декан... 30.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-30T10:55+0300
2023-05-30T10:55+0300
2023-05-30T10:56+0300
радио
подкасты
топонимика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1d/1046058144_0:21:1501:865_1920x0_80_0_0_b46154b6f515ae3e2e9fa776d0ac9155.jpg
Хагуш: Топонимика - показатель истории языка
Хагуш: Топонимика - показатель истории языка
С начала 2023 года спелеологи из России нашли в Абхазии 17 новых пещер. Одну из пещер назвали Джарназ - по названию бывшего поселка, который находился рядом. Остальным географическим объектам имена пока не придумали. За консультацией ученые обратились к председателю Госкомитета по экологии.По мнению Хагуш, название новых объектов надо связывать с местностью или с людьми, которые проживают на данной территории, при этом, менять исконно старые название нет необходимости, отметил он."Исконные названия местностей нельзя менять, ведь это показатель истории, а история должны быть правдивой. В Сочи произошло много изменений, но топонимика до сих пор осталась. Название местности говорит об истории людей, которые жили там. Переименованием заниматься нельзя", - сказал ученый.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1d/1046058144_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_ffae6bff98f3a3ccd45e502090dbaa5b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, топонимика, аудио
подкасты, топонимика, аудио
Хагуш о топонимике: показатель истории, нельзя менять
10:55 30.05.2023 (обновлено: 10:56 30.05.2023)
О чем свидетельствуют географические названия, почему нельзя менять исконные, и как называть новые объекты, в эфире радио Sputnik рассказал декан филологического факультета АГУ, кандидат филологических наук Батал Хагуш.
С начала 2023 года спелеологи из России нашли в Абхазии 17 новых пещер. Одну из пещер назвали Джарназ - по названию бывшего поселка, который находился рядом. Остальным географическим объектам имена пока не придумали. За консультацией ученые обратились к председателю Госкомитета по экологии.
По мнению Хагуш, название новых объектов надо связывать с местностью или с людьми, которые проживают на данной территории, при этом, менять исконно старые название нет необходимости, отметил он.
"Исконные названия местностей нельзя менять, ведь это показатель истории, а история должны быть правдивой. В Сочи произошло много изменений, но топонимика до сих пор осталась. Название местности говорит об истории людей, которые жили там. Переименованием заниматься нельзя", - сказал ученый.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.