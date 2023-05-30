https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/khagush-o-toponimike-pokazatel-istorii-nelzya-menyat--1046058309.html

Хагуш о топонимике: показатель истории, нельзя менять

Хагуш о топонимике: показатель истории, нельзя менять

О чем свидетельствуют географические названия, почему нельзя менять исконные, и как называть новые объекты, в эфире радио Sputnik рассказал декан... 30.05.2023, Sputnik Абхазия

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Хагуш: Топонимика - показатель истории языка Хагуш: Топонимика - показатель истории языка

С начала 2023 года спелеологи из России нашли в Абхазии 17 новых пещер. Одну из пещер назвали Джарназ - по названию бывшего поселка, который находился рядом. Остальным географическим объектам имена пока не придумали. За консультацией ученые обратились к председателю Госкомитета по экологии.По мнению Хагуш, название новых объектов надо связывать с местностью или с людьми, которые проживают на данной территории, при этом, менять исконно старые название нет необходимости, отметил он."Исконные названия местностей нельзя менять, ведь это показатель истории, а история должны быть правдивой. В Сочи произошло много изменений, но топонимика до сих пор осталась. Название местности говорит об истории людей, которые жили там. Переименованием заниматься нельзя", - сказал ученый.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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