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Колташов об атаке дронов на Москву: новое проявление украинского терроризма
Колташов об атаке дронов на Москву: новое проявление украинского терроризма
Атака дронов на Москву стала новым проявлением украинского терроризма, который "киевский режим" вывел на государственный уровень, считает российский эксперт... 30.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-30T15:52+0300
2023-05-30T15:52+0300
2023-05-30T15:52+0300
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Колташов об атаке дронов на Москву: украинский терроризм стал системным
Колташов об атаке дронов на Москву: украинский терроризм стал системным
Об атаке беспилотников на ряд объектов в Москве стало известно утром во вторник. По данным Минобороны РФ, террористическая атака с использованием дронов была предпринята украинской стороной. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей."Сейчас некоторые наблюдатели пытаются представить атаку беспилотников на Москву как нечто смехотворное. Какие-то мышки погибли, какие-то машины поцарапаны, несколько окон разбито. На самом деле мы имеем дело с очень серьезной проблемой, с одной стороны, это терроризм, с другой, как реагировать на этот возрастающий, методично применяемый террористический метод, который реализует террористическое государство на бывшей советской Украине",― отмечает собеседник Sputnik.По его мнению, новые атаки ― это проявление системного государственного терроризма, и в этой связи необходимо ограничить внешнее содействие этому террористическому явлению."Главное ― меры в отношении бандеровского государственного образования на территории бывшей советской Украины. Нужно вообще отказаться от признания этого режима как государства", ― уверен эксперт.С утра жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО поскольку на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В свою очередь мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, во вторник рано утром в результате атаки дронов несколько зданий были незначительно повреждены.
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подкасты, россия, украина, спецоперация, аудио
подкасты, россия, украина, спецоперация, аудио
Колташов об атаке дронов на Москву: новое проявление украинского терроризма
Атака дронов на Москву стала новым проявлением украинского терроризма, который "киевский режим" вывел на государственный уровень, считает российский эксперт, директор "Института нового общества" Василий Колташов.
Об атаке беспилотников на ряд объектов в Москве стало известно утром во вторник. По данным Минобороны РФ, террористическая атака с использованием дронов была предпринята украинской стороной. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
"Сейчас некоторые наблюдатели пытаются представить атаку беспилотников на Москву как нечто смехотворное. Какие-то мышки погибли, какие-то машины поцарапаны, несколько окон разбито. На самом деле мы имеем дело с очень серьезной проблемой, с одной стороны, это терроризм, с другой, как реагировать на этот возрастающий, методично применяемый террористический метод, который реализует террористическое государство на бывшей советской Украине",― отмечает собеседник Sputnik.
По его мнению, новые атаки ― это проявление системного государственного терроризма, и в этой связи необходимо ограничить внешнее содействие этому террористическому явлению.
"Главное ― меры в отношении бандеровского государственного образования на территории бывшей советской Украины. Нужно вообще отказаться от признания этого режима как государства", ― уверен эксперт.
С утра жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО поскольку на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В свою очередь мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, во вторник рано утром в результате атаки дронов несколько зданий были незначительно повреждены.