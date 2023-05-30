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Колташов об атаке дронов на Москву: новое проявление украинского терроризма

Колташов об атаке дронов на Москву: новое проявление украинского терроризма

Атака дронов на Москву стала новым проявлением украинского терроризма, который "киевский режим" вывел на государственный уровень, считает российский эксперт... 30.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-30T15:52+0300

2023-05-30T15:52+0300

2023-05-30T15:52+0300

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Колташов об атаке дронов на Москву: украинский терроризм стал системным Колташов об атаке дронов на Москву: украинский терроризм стал системным

Об атаке беспилотников на ряд объектов в Москве стало известно утром во вторник. По данным Минобороны РФ, террористическая атака с использованием дронов была предпринята украинской стороной. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей."Сейчас некоторые наблюдатели пытаются представить атаку беспилотников на Москву как нечто смехотворное. Какие-то мышки погибли, какие-то машины поцарапаны, несколько окон разбито. На самом деле мы имеем дело с очень серьезной проблемой, с одной стороны, это терроризм, с другой, как реагировать на этот возрастающий, методично применяемый террористический метод, который реализует террористическое государство на бывшей советской Украине",― отмечает собеседник Sputnik.По его мнению, новые атаки ― это проявление системного государственного терроризма, и в этой связи необходимо ограничить внешнее содействие этому террористическому явлению."Главное ― меры в отношении бандеровского государственного образования на территории бывшей советской Украины. Нужно вообще отказаться от признания этого режима как государства", ― уверен эксперт.С утра жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО поскольку на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В свою очередь мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, во вторник рано утром в результате атаки дронов несколько зданий были незначительно повреждены.

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