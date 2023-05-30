Сюрпризы финала: заключительный концерт первого сезона "Apsny-Star"

В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия. От команды Саиды Агрба - Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия - София Мяукина и Виктория Лабия.До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Бесланипа и Нар Нанба. Однако, по решению продюсеров, Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в третий сезон. Также в проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов.
Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star” состоялся в Госфилармонии 29 мая.
В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия. От команды Саиды Агрба - Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия - София Мяукина и Виктория Лабия.
До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Бесланипа и Нар Нанба. Однако, по решению продюсеров, Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в третий сезон. Также в проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.
Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов.