https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/syurprizy-finala-zaklyuchitelnyy-kontsert-pervogo-sezona-apsny-star-1046071214.html

Сюрпризы финала: заключительный концерт первого сезона "Apsny-Star"

Сюрпризы финала: заключительный концерт первого сезона "Apsny-Star"

Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star” состоялся в Госфилармонии 29 мая. 30.05.2023, Sputnik Абхазия

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В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия. От команды Саиды Агрба - Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия - София Мяукина и Виктория Лабия.До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Бесланипа и Нар Нанба. Однако, по решению продюсеров, Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в третий сезон. Также в проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов.

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