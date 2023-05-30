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https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/syurprizy-finala-zaklyuchitelnyy-kontsert-pervogo-sezona-apsny-star-1046071214.html
Сюрпризы финала: заключительный концерт первого сезона "Apsny-Star"
Сюрпризы финала: заключительный концерт первого сезона "Apsny-Star"
Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star” состоялся в Госфилармонии 29 мая. 30.05.2023, Sputnik Абхазия
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В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия. От команды Саиды Агрба - Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия - София Мяукина и Виктория Лабия.До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Бесланипа и Нар Нанба. Однако, по решению продюсеров, Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в третий сезон. Также в проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов.
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фото , фото, мультимедиа, музыка, абхазия
фото , фото, мультимедиа, музыка, абхазия

Сюрпризы финала: заключительный концерт первого сезона "Apsny-Star"

11:31 30.05.2023 (обновлено: 11:49 30.05.2023)
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Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star” состоялся в Госфилармонии 29 мая.
В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия. От команды Саиды Агрба - Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия - София Мяукина и Виктория Лабия.
До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Бесланипа и Нар Нанба. Однако, по решению продюсеров, Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в третий сезон. Также в проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.
Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star" прошел в Сухуме 29 мая.

Финальный концерт первого сезона музыкального проекта &quot;Apsny-Star&quot; прошел в Сухуме 29 мая. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star" прошел в Сухуме 29 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники боролись за право выхода в суперфинал, где встретятся с победителями второго сезона.

Участники боролись за право выхода в суперфинал, где встретятся с победителями второго сезона. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники боролись за право выхода в суперфинал, где встретятся с победителями второго сезона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лола Колбая не набрала нужного количества баллов для прохода в финал, но по решению музыкального продюсера Анри Гумба осталась в проекте.

Лола Колбая не набрала нужного количества баллов для прохода в финал, но по решению музыкального продюсера Анри Гумба осталась в проекте. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лола Колбая не набрала нужного количества баллов для прохода в финал, но по решению музыкального продюсера Анри Гумба осталась в проекте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники очень нервничали и всячески пытались поддерживать участников.

Наставники очень нервничали и всячески пытались поддерживать участников. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники очень нервничали и всячески пытались поддерживать участников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Миранда Мархолия на сцене не только спела, но и сыграла на пианино, что придало номеру изюминку и привлекло внимание жюри

Миранда Мархолия на сцене не только спела, но и сыграла на пианино, что придало номеру изюминку и привлекло внимание жюри - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Миранда Мархолия на сцене не только спела, но и сыграла на пианино, что придало номеру изюминку и привлекло внимание жюри

© Sputnik / Томас Тхайцук

София Мяукина - одна из тех, кто по решению жюри прошел в финал. Она исполнила песню Алиши Кис "New York".

София Мяукина - одна из тех, кто по решению жюри прошел в финал. Она исполнила песню Алиши Кис &quot;New York&quot;. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

София Мяукина - одна из тех, кто по решению жюри прошел в финал. Она исполнила песню Алиши Кис "New York".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В финал прошел и Самвел Миракян из команды Саиды Агрба.

В финал прошел и Самвел Миракян из команды Саиды Агрба. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В финал прошел и Самвел Миракян из команды Саиды Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди зрителей были фан-группы участников, которые подбадривали исполнителей.

Среди зрителей были фан-группы участников, которые подбадривали исполнителей. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди зрителей были фан-группы участников, которые подбадривали исполнителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За победу в суперфинале поборется и Аслан Шакая - такое решение приняли продюсеры шоу

За победу в суперфинале поборется и Аслан Шакая - такое решение приняли продюсеры шоу - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

За победу в суперфинале поборется и Аслан Шакая - такое решение приняли продюсеры шоу

© Sputnik / Томас Тхайцук

Алан Бесланипа из проекта выбыл. Исполнив песню Сэма Смита, он не набрал нужного количества баллов для прохода в супер-финал.

Алан Бесланипа из проекта выбыл. Исполнив песню Сэма Смита, он не набрал нужного количества баллов для прохода в супер-финал. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Алан Бесланипа из проекта выбыл. Исполнив песню Сэма Смита, он не набрал нужного количества баллов для прохода в супер-финал.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ираклий Джумутия для заключительного концерта выбрал песню на осетинском языке, последний куплет которой исполнил на абхазском.

Ираклий Джумутия для заключительного концерта выбрал песню на осетинском языке, последний куплет которой исполнил на абхазском. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ираклий Джумутия для заключительного концерта выбрал песню на осетинском языке, последний куплет которой исполнил на абхазском.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вскоре финалисты первого сезона встретятся с победителями второго сезона в супер-финале, где и будет определен победитель проекта.

Вскоре финалисты первого сезона встретятся с победителями второго сезона в супер-финале, где и будет определен победитель проекта. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вскоре финалисты первого сезона встретятся с победителями второго сезона в супер-финале, где и будет определен победитель проекта.

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