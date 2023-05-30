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Украинку, собиравшуюся вывозить сирот за границу, задержали в Москве
Украинку, собиравшуюся вывозить сирот за границу, задержали в Москве
Детей задержанная должна была вывезти из Херсонской области в Германию и передать неизвестным лицам за денежное вознаграждение. 30.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-30T18:03+0300
2023-05-30T18:03+0300
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. В Москве задержали гражданку Украины, которая планировала вывозить из новых российских регионов детей-сирот, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.Ольга Гуруля прибыла в Россию, чтобы оформить опеку над двумя детьми из Херсонской области и вывезти их в Германию. При этом она не приходится им родственницей и не знакома с ними.Источник агентства пояснил, что при участии фонда Save Ukraine планировался вывоз за границу нескольких десятков детей."Конечная цель поездки Гурули – вывезти детей в Германию, Мюнстер, и передать неизвестным людям за денежное вознаграждение. <…> По нашим данным, такая схема вывоза должна была обеспечить похищение нескольких десятков детей одновременно", - сказал он.После проверки и проведенной беседы Ольга Гуруля была депортирована.В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил устанавливать личности детей-сирот, проживающих на территории новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - чтобы им была своевременно предоставлена помощь и социальная поддержка.
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новости, россия, украина
Украинку, собиравшуюся вывозить сирот за границу, задержали в Москве
Детей задержанная должна была вывезти из Херсонской области в Германию и передать неизвестным лицам за денежное вознаграждение.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik.
В Москве задержали гражданку Украины, которая планировала вывозить из новых российских регионов детей-сирот, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в силовых структурах.
"В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ - прим.ред) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий", — рассказал собеседник агентства.
Ольга Гуруля прибыла в Россию, чтобы оформить опеку над двумя детьми из Херсонской области и вывезти их в Германию. При этом она не приходится им родственницей и не знакома с ними.
Источник агентства пояснил, что при участии фонда Save Ukraine планировался вывоз за границу нескольких десятков детей.
"Конечная цель поездки Гурули – вывезти детей в Германию, Мюнстер, и передать неизвестным людям за денежное вознаграждение. <…> По нашим данным, такая схема вывоза должна была обеспечить похищение нескольких десятков детей одновременно", - сказал он.
После проверки и проведенной беседы Ольга Гуруля была депортирована.
В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил устанавливать личности детей-сирот, проживающих на территории новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - чтобы им была своевременно предоставлена помощь и социальная поддержка.