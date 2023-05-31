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Беларусь и Россия создают мощный "гиперболоид" для уничтожения дронов НАТО

Беларусь и Россия создают мощный "гиперболоид" для уничтожения дронов НАТО

Активное использование БПЛА на Украине и в других горячих точках планеты ускоряет развитие боевых лазерных комплексов, предназначенных для уничтожения дронов... 31.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-31T09:00+0300

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Беларусь и Россия лидируют на этом высокотехнологичном направлении, отмечает военный обозреватель Александр Хроленко.Предназначенный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов на расстоянии в десятки километров лазер мощностью 100 кВт намечено создать за два года, и уже в 2023-м разработчики намерены представить рабочий прототип.Программа вполне реалистична.Специалисты белорусского предприятия ЛЭМТ имеют опыт создания лазера меньшей мощности (30 кВт), который успешно прошел испытания в боевой обстановке на Ближнем Востоке. Система в мобильном и стационарных модификациях самостоятельно обнаруживает, идентифицирует, сопровождает и уничтожает дроны противника на удалении до 1500 метров.Российский серийный комплекс нового поколения "Задира" способен за пять секунд уничтожить физически (сжечь) беспилотник противника на удалении в 5000 м, что было доказано на украинском ТВД еще весной 2022 года. Минобороны РФ заказало разработку "на новых физических принципах" боевого комплекса "Задира-16" шесть лет назад.Принятый на вооружение в 2017-м российский лазерный комплекс "Пересвет" несет боевое дежурство с 1 декабря 2018 года. Способен ослеплять (выводить из строя) лазерным импульсом спутниковые системы противника на высотах до 1500 км над Землей.Разумеется, мощность "Пересвета" позволяет уничтожать (выжигать) аппаратуру самолетов разведчиков и дронов в атмосфере.Как эффективный элемента системы ПВО-ПРО "Пересвет" весной 2020 года успешно прошел испытания в Сирии – ослепленные лазерным импульсом американские "Томагавки" теряли оптический контакт с целью и самоликвидировались.Дальнейшее совершенствование "Пересвета" направлено на повышение мощности лазера и уменьшение габаритов. Интеграция боевого лазерного комплекса с авиационными и морскими носителями выглядит логично и многообещающе.Кратное расширение возможностейДля эффективного поражения летательных аппаратов мощность боевого лазера должна соответствовать рабочим дистанциям, скорости и конструктивным особенностям атакуемого объекта.Российское лазерное оружие имеет широкий спектр возможностей и постоянно развивается, чтобы стать компактнее, мобильнее и мощнее. Значительная научно-технологическая база для этого имеется. В проектировании новейших комплексов учтен экспериментальный опыт минувших десятилетий.Российские научные и проектные организации занимаются тематикой боевых лазеров более полувека. Точнее, с 1964 года, когда стартовала противоракетная программа под шифром "Терра". Позднее, в 1970-х разработан боевой лазер для размещения на орбитальной станции "Скиф-Д", с целью уничтожения космических аппаратов противника.Известно, что в 1987 году на земную орбиту вывели экспериментальную 77-тонную платформу "Скиф-ДМ" с газодинамическим лазером. Примерно в это же время были построены военно-транспортные самолеты Ил-76 с боевыми лазерами А-60 "Сокол-Эшелон" на борту.Известно, что комплекс А-60 в 2009 году успешно поразил условную цель в 1500 км над Землей.В последние годы достоянием широкой общественности стали только две новейшие разработки – "Пересвет" и "Задира". Возможно, российских лазерных комплексов разной дальности и могущества гораздо больше.Президент РФ Владимир Путин весной 2018 года подчеркнул особую значимость лазерного оружия: "Наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности".Администрацию США осенью 2018 года встревожила "необычная активность" России в космосе – якобы размещение на орбите боевых лазеров.Заметим, технологически эффективнее и проще уничтожать космические аппараты противника не лазерным лучом, и маневрирующим на орбите спутниками-камикадзе – подобный "перехват" впервые выполнен 1 ноября 1968 года, но это совсем другая история.Современное существование российских боевых орбитальных лазеров, "спутников-инспекторов" военного назначения или "истребителей спутников" серьезно беспокоит коллективный Запад, однако Москвой официально не подтверждается.Кроме России и Беларуси, созданием боевых лазерных систем мощностью до 100 кВт занимаются немногие страны. Более других продвинулись специалисты Израиля, Японии и Китая.Соединенные Штаты и НАТО лазерными комплексами большого могущества не располагают. Лучший американский лазерный комплекс ПВО малой дальности мощностью 50 кВт на базе броневика Stryker остается экспериментальным прототипом.Американские специалисты десятилетиями возились с проектами боевых лазеров морского и воздушного базирования, однако необходимых для серийного производства мощности и дальности не достигли.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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