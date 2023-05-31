https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/den-mitinga-itogi-aktsii-abkhazskoy-oppozitsii-1046091247.html

День митинга: итоги акции абхазской оппозиции

День митинга: итоги акции абхазской оппозиции

Митинг оппозиции начался на площади у драмтеатра в Сухуме примерно в 14:00 во вторник, 30 мая. У администрации главы государства, в свою очередь, собрались... 31.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-31T00:56+0300

2023-05-31T00:56+0300

2023-05-31T00:56+0300

в абхазии

мультимедиа

видео

абхазия

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1f/1046091064_0:86:1620:997_1920x0_80_0_0_01d62398faeb2ce91058e43f0c79ec02.jpg

Протестующие выдвинули ряд требований к действующей власти, в том числе, роспуск правительства, отказ руководства страны от идей строительства апартаментов в республике и привлечения частных инвесторов в энергоотрасль, а также отмену соглашения с Россией о передаче госдачи в Пицунде. С итоговой резолюцией к президенту были делегированы Тимур Гулиа, Саид Бутба и Вианор Ашба. Договориться сторонам не удалось. Президент отказался распускать Кабинет министров, и сказал, что решение некоторых вопросов из документа - это прерогатива парламента.После этого делегаты выступили перед собравшимися у Драмтеатра. Председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба объявил о проведении серий акций протеста, в рамках которых оппозиционеры будут требовать ухода власти.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, видео, абхазия, сухум, видео