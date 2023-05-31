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День митинга: итоги акции абхазской оппозиции
День митинга: итоги акции абхазской оппозиции
Митинг оппозиции начался на площади у драмтеатра в Сухуме примерно в 14:00 во вторник, 30 мая. У администрации главы государства, в свою очередь, собрались... 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T00:56+0300
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Протестующие выдвинули ряд требований к действующей власти, в том числе, роспуск правительства, отказ руководства страны от идей строительства апартаментов в республике и привлечения частных инвесторов в энергоотрасль, а также отмену соглашения с Россией о передаче госдачи в Пицунде. С итоговой резолюцией к президенту были делегированы Тимур Гулиа, Саид Бутба и Вианор Ашба. Договориться сторонам не удалось. Президент отказался распускать Кабинет министров, и сказал, что решение некоторых вопросов из документа - это прерогатива парламента.После этого делегаты выступили перед собравшимися у Драмтеатра. Председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба объявил о проведении серий акций протеста, в рамках которых оппозиционеры будут требовать ухода власти.
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мультимедиа, видео, абхазия, сухум, видео
мультимедиа, видео, абхазия, сухум, видео
День митинга: итоги акции абхазской оппозиции
Митинг оппозиции начался на площади у драмтеатра в Сухуме примерно в 14:00 во вторник, 30 мая. У администрации главы государства, в свою очередь, собрались сторонники действующей власти.
Протестующие выдвинули ряд требований к действующей власти, в том числе, роспуск правительства, отказ руководства страны от идей строительства апартаментов в республике и привлечения частных инвесторов в энергоотрасль, а также отмену соглашения с Россией о передаче госдачи в Пицунде.
С итоговой резолюцией к президенту были делегированы Тимур Гулиа, Саид Бутба и Вианор Ашба. Договориться сторонам не удалось. Президент отказался распускать Кабинет министров, и сказал, что решение некоторых вопросов из документа - это прерогатива парламента.
После этого делегаты выступили перед собравшимися у Драмтеатра. Председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба объявил о проведении серий акций протеста, в рамках которых оппозиционеры будут требовать ухода власти.