https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/dni-kultury-yuzhnoy-osetii-otkrylis-v-sukhume-1046103496.html
Дни культуры Южной Осетии открылись в Сухуме
Дни культуры Южной Осетии открылись в Сухуме
В рамках дней культуры югоосетинские гости подготовили для абхазских зрителей спектакль "Черная бурка" и выступление ансамбля "Симд". 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T19:27+0300
2023-05-31T19:27+0300
2023-05-31T19:52+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни культуры Южной Осетии открылись в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник, 31 мая."Сегодня у нас замечательный день, к нам приехали наши братья и сестры из братской нам республики Южная Осетия. Буквально недавно, в апреле месяце мы были у них с Днями культуры Республики Абхазия. До сих пор вспоминаю с теплотой, как нас принимали наши братья. Это чувство просто не передать словами, и сегодня мы очень рады тому, что творческие коллективы приехали сюда, в Абхазию, для проведения Дней культуры Республики Южная Осетия в Республике Абхазия", - сказал глава абхазского культурного ведомства Даур Кове.Министр культуры Южной Осетии Радмила Дзагоева, в свою очередь, поблагодарила Абхазию за теплый прием."Наши две страны связывают многолетние дружественные отношения - это сотрудничество в разных сферах жизнедеятельности наших государств. Мне очень приятно, что в сфере культуры намечается больше сближения, укрепления и развития наших отношений, и хотела бы поблагодарить своего коллегу Даура Вадимовича Кове за готовность к сотрудничеству и укреплению наших связей в области культуры", - подчеркнула Дзагоева.После речей начался показ спектакля "Черная бурка", который привезли с собой югоосетинские гости - актеры драматического театра имени Коста Хетагурова. В постановке рассказывается о человеческих пороках, которые зашифрованы в образах животных.В главной роли пес Тузар. Он - настоящий друг человека и всего двора, однажды становится жертвой обмана и жадности. Хитрые, глупые и озлобленные голодом звери пытаются заставить его предать своего хозяина. Но Тузар остается верным до конца. Еще один важный герой - главный страх леса, волк, который комично и философски осмеивает людские слабости.Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.
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абхазия, южная осетия, культура
Дни культуры Южной Осетии открылись в Сухуме
19:27 31.05.2023 (обновлено: 19:52 31.05.2023)
В рамках дней культуры югоосетинские гости подготовили для абхазских зрителей спектакль "Черная бурка" и выступление ансамбля "Симд".
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни культуры Южной Осетии открылись в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник, 31 мая.
"Сегодня у нас замечательный день, к нам приехали наши братья и сестры из братской нам республики Южная Осетия. Буквально недавно, в апреле месяце мы были у них с Днями культуры Республики Абхазия. До сих пор вспоминаю с теплотой, как нас принимали наши братья. Это чувство просто не передать словами, и сегодня мы очень рады тому, что творческие коллективы приехали сюда, в Абхазию, для проведения Дней культуры Республики Южная Осетия в Республике Абхазия", - сказал глава абхазского культурного ведомства Даур Кове.
Министр культуры Южной Осетии Радмила Дзагоева, в свою очередь, поблагодарила Абхазию за теплый прием.
"Наши две страны связывают многолетние дружественные отношения - это сотрудничество в разных сферах жизнедеятельности наших государств. Мне очень приятно, что в сфере культуры намечается больше сближения, укрепления и развития наших отношений, и хотела бы поблагодарить своего коллегу Даура Вадимовича Кове за готовность к сотрудничеству и укреплению наших связей в области культуры", - подчеркнула Дзагоева.
После речей начался показ спектакля "Черная бурка", который привезли с собой югоосетинские гости - актеры драматического театра имени Коста Хетагурова. В постановке рассказывается о человеческих пороках, которые зашифрованы в образах животных.
В главной роли пес Тузар. Он - настоящий друг человека и всего двора, однажды становится жертвой обмана и жадности. Хитрые, глупые и озлобленные голодом звери пытаются заставить его предать своего хозяина. Но Тузар остается верным до конца. Еще один важный герой - главный страх леса, волк, который комично и философски осмеивает людские слабости.
Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.