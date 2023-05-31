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Купалба об усилении присутствия России в странах ОДКБ, Абхазии, Южной Осетии и ПМР

Купалба об усилении присутствия России в странах ОДКБ, Абхазии, Южной Осетии и ПМР

Военный эксперт, посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik прокомментировал предложение Совфеда усилить присутствие России в странах... 31.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-31T16:27+0300

2023-05-31T16:27+0300

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Купалба об усилении присутствия России в странах Купалба об усилении присутствия России в странах

Усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания военных баз за рубежом, Россия обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республике, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев."В период холодной войны СССР имел разветвленную сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе", - написал сенатор в своем телеграм-канале.Дипломат, военный эксперт Гарри Купалба считает, что заявление председателя оборонного комитета Совфеда появилось не просто так.Эксперт уверен, что однополярный мир рухнул, но, чтобы утвердиться, нужно иметь вокруг себя сильных союзников, и в то же время иметь сильную базу в этих странах. "Нужно готовиться к тому, чтобы в случае необходимости защитить эти регионы. Это, конечно, дело не одного дня. Все зависит от того, насколько затянется СВО", - считает Гарри Купалба. Для Абхазии усиление российского контингента даст только плюсы, уверен Купалба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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