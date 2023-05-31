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Купалба об усилении присутствия России в странах ОДКБ, Абхазии, Южной Осетии и ПМР
Купалба об усилении присутствия России в странах ОДКБ, Абхазии, Южной Осетии и ПМР
Военный эксперт, посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik прокомментировал предложение Совфеда усилить присутствие России в странах... 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T16:27+0300
2023-05-31T16:27+0300
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Купалба об усилении присутствия России в странах
Купалба об усилении присутствия России в странах
Усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания военных баз за рубежом, Россия обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республике, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев."В период холодной войны СССР имел разветвленную сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе", - написал сенатор в своем телеграм-канале.Дипломат, военный эксперт Гарри Купалба считает, что заявление председателя оборонного комитета Совфеда появилось не просто так.Эксперт уверен, что однополярный мир рухнул, но, чтобы утвердиться, нужно иметь вокруг себя сильных союзников, и в то же время иметь сильную базу в этих странах. "Нужно готовиться к тому, чтобы в случае необходимости защитить эти регионы. Это, конечно, дело не одного дня. Все зависит от того, насколько затянется СВО", - считает Гарри Купалба. Для Абхазии усиление российского контингента даст только плюсы, уверен Купалба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Купалба об усилении присутствия России в странах ОДКБ, Абхазии, Южной Осетии и ПМР
16:27 31.05.2023 (обновлено: 16:32 31.05.2023)
Военный эксперт, посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik прокомментировал предложение Совфеда усилить присутствие России в странах ОДКБ, Абхазии, Южной Осетии и ПМР.
Усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания военных баз за рубежом, Россия обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республике, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"В период холодной войны СССР имел разветвленную сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Дипломат, военный эксперт Гарри Купалба считает, что заявление председателя оборонного комитета Совфеда появилось не просто так.
"Россия, в отличие от Советского Союза, имеет намного меньше зарубежных баз. Есть необходимость усиления тех военных баз, которые Россия имеет за рубежом. Количество людей там всегда было ограничено, на том этапе не было необходимости в расширении контингента. Но сегодняшние действия, когда проходит специальная военная операция, когда весь западный мир вооружает Украину, показывают, что Россию никто оставлять не собирается", - сказал Купалба.
Эксперт уверен, что однополярный мир рухнул, но, чтобы утвердиться, нужно иметь вокруг себя сильных союзников, и в то же время иметь сильную базу в этих странах.
"Нужно готовиться к тому, чтобы в случае необходимости защитить эти регионы. Это, конечно, дело не одного дня. Все зависит от того, насколько затянется СВО", - считает Гарри Купалба.
Для Абхазии усиление российского контингента даст только плюсы, уверен Купалба.
"Абхазия фактически граничит с Турцией. Турция - страна НАТО. Прямо напротив нашей территории находится военный полигон НАТО, на котором дислоцируются современнейшие летательные аппараты, в том числе и БПЛА дальнего действия. Усиливая российский контингент, в первую очередь надо усиливать ПВО", - подчеркнул военный эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле
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