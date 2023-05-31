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Назначен представитель президента России по вопросу двойного гражданства с Абхазией

Назначен представитель президента России по вопросу двойного гражданства с Абхазией

Соглашение о двойном гражданстве было подписано представителями Абхазии и России 31.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-31T13:59+0300

2023-05-31T13:59+0300

2023-05-31T13:59+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина своим представителем при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения о двойном гражданстве с Абхазией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного в Москве 27 сентября 2022 года", - говорится в распоряжении.Церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией состоялась в Москве 27 сентября, абхазский парламент ратифицировал его 29 декабря.После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие такого документа привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с новым соглашением, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

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