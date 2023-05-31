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Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа
Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа
Из-за повреждения трубы в результате оползня без воды остались села Куланырхуа и Абгархук, в некоторых районах Гудауты введена периодическая подача воды. 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T15:36+0300
2023-05-31T15:36+0300
2023-05-31T15:36+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба."Оползень повредил около 150 метров трубы диаметром 280 миллиметров. Это произошло в прошлый четверг. Почти неделю села Абгархук и Куланырхуа воду не получают. Поврежденную часть необходимо заменить. Сейчас решается вопрос о приобретении новой трубы", - отметил он.Лейба добавил, что на восстановление воды после покупки нового трубопровода понадобится еще около двух дней. Когда именно удастся доставить трубу, пока ответить затруднился.Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни жители периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".
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новости, абхазия
Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа
Из-за повреждения трубы в результате оползня без воды остались села Куланырхуа и Абгархук, в некоторых районах Гудауты введена периодическая подача воды.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба.
"Оползень повредил около 150 метров трубы диаметром 280 миллиметров. Это произошло в прошлый четверг. Почти неделю села Абгархук и Куланырхуа воду не получают. Поврежденную часть необходимо заменить. Сейчас решается вопрос о приобретении новой трубы", - отметил он.
Лейба добавил, что на восстановление воды после покупки нового трубопровода понадобится еще около двух дней. Когда именно удастся доставить трубу, пока ответить затруднился.
Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни жители периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".