https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/opolzen-povredil-vodoprovodnuyu-trubu-v-sele-kulanyrkhua-1046099357.html

Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа

Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа

Из-за повреждения трубы в результате оползня без воды остались села Куланырхуа и Абгархук, в некоторых районах Гудауты введена периодическая подача воды. 31.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-31T15:36+0300

2023-05-31T15:36+0300

2023-05-31T15:36+0300

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба."Оползень повредил около 150 метров трубы диаметром 280 миллиметров. Это произошло в прошлый четверг. Почти неделю села Абгархук и Куланырхуа воду не получают. Поврежденную часть необходимо заменить. Сейчас решается вопрос о приобретении новой трубы", - отметил он.Лейба добавил, что на восстановление воды после покупки нового трубопровода понадобится еще около двух дней. Когда именно удастся доставить трубу, пока ответить затруднился.Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни жители периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".

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