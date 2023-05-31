https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/press-konferentsiya-ministrov-kultury-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proydet-v-sputnik-1046093311.html

Пресс-конференция министров культуры Абхазии и Южной Осетии пройдет в Sputnik

Пресс-конференция министров культуры Абхазии и Южной Осетии пройдет в Sputnik

Дни культуры Южной Осетии пройдут в Абхазии с 30 мая по 2 июня, абхазские зрители смогут посмотреть спектакль "Черная бурка" и выступление ансамбля "Симд". 31.05.2023, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

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культура

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1 июня в 11:00 в рамках дней культуры Южной Осетии в Абхазии в пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция министров культуры двух республик Даура Кове и Радмилы Дзагоевой.Участники: Даур Кове – министр культуры Республики АбхазияРадмила Дзагоева – министр культуры Республики Южная ОсетияДни культуры Южной Осетии пройдут в Абхазии с 30 мая по 2 июня. 31 мая в 18:30 в Абхазском драмтеатре состоится показ спектакля Юго-Осетинского Государственного драматического театра имени Коста Хетагурова "Черная бурка", а 1 июня в Госфилармонии абхазские зрители смогут посмотреть выступление ансамбля "Симд".

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