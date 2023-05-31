https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/tennisnyy-turnir-ko-dnyu-zaschity-detey-sostoyalsya-v-sukhume-1046102522.html

Теннисный турнир ко Дню защиты детей состоялся в Сухуме

Теннисный турнир ко Дню защиты детей состоялся в Сухуме

Международный день защиты детей во всем мире ежегодно отмечается 1 июня. 31.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-31T18:41+0300

2023-05-31T18:41+0300

2023-05-31T19:43+0300

в абхазии

абхазия

спорт

теннис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1f/1046102753_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cd128c753db5b084e3eebbcbe485e65e.jpg

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В Сухуме прошла церемония закрытия открытого теннисного турнира, приуроченного ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба культурно-делового центра "Дом Москвы".Турнир длился несколько дней. Он стартовал в воскресенье, 28 мая, и свои силы в нем пробовали мальчики и девочки в двух возрастных категориях - до 10 лет и от 10 до 13 лет.Победителями среди теннисистов и теннисисток в возрасте от 9 до 10 лет стали София Тарба и Омар Когония, в возрасте до 13 лет - Даниэлла Гумба и Сабри Нанба, в миксте победителями стали Лолита Хмаил и Сабри Нанба.Победители были награждены медалями, кубками, грамотами и памятными призами. Организаторами соревнований выступили правительство Москвы, департамент внешнеэкономических и международных связей российской столицы, Московский Дом соотечественника и "Дом Москвы" в Сухуме.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, спорт, теннис