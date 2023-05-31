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Теннисный турнир ко Дню защиты детей состоялся в Сухуме
Теннисный турнир ко Дню защиты детей состоялся в Сухуме
Международный день защиты детей во всем мире ежегодно отмечается 1 июня. 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T18:41+0300
2023-05-31T18:41+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В Сухуме прошла церемония закрытия открытого теннисного турнира, приуроченного ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба культурно-делового центра "Дом Москвы".Турнир длился несколько дней. Он стартовал в воскресенье, 28 мая, и свои силы в нем пробовали мальчики и девочки в двух возрастных категориях - до 10 лет и от 10 до 13 лет.Победителями среди теннисистов и теннисисток в возрасте от 9 до 10 лет стали София Тарба и Омар Когония, в возрасте до 13 лет - Даниэлла Гумба и Сабри Нанба, в миксте победителями стали Лолита Хмаил и Сабри Нанба.Победители были награждены медалями, кубками, грамотами и памятными призами. Организаторами соревнований выступили правительство Москвы, департамент внешнеэкономических и международных связей российской столицы, Московский Дом соотечественника и "Дом Москвы" в Сухуме.
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Теннисный турнир ко Дню защиты детей состоялся в Сухуме
18:41 31.05.2023 (обновлено: 19:43 31.05.2023)
Международный день защиты детей во всем мире ежегодно отмечается 1 июня.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В Сухуме прошла церемония закрытия открытого теннисного турнира, приуроченного ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба культурно-делового центра "Дом Москвы".
Турнир длился несколько дней. Он стартовал в воскресенье, 28 мая, и свои силы в нем пробовали мальчики и девочки в двух возрастных категориях - до 10 лет и от 10 до 13 лет.
Победителями среди теннисистов и теннисисток в возрасте от 9 до 10 лет стали София Тарба и Омар Когония, в возрасте до 13 лет - Даниэлла Гумба и Сабри Нанба, в миксте победителями стали Лолита Хмаил и Сабри Нанба.
Победители были награждены медалями, кубками, грамотами и памятными призами. Организаторами соревнований выступили правительство Москвы, департамент внешнеэкономических и международных связей российской столицы, Московский Дом соотечественника и "Дом Москвы" в Сухуме.