https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/turbaza-khamgokov-ob-informatsionnom-soprovozhdenii-tursfery--1046074817.html

Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы

Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы

Об информационном сопровождении турсферы в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал заместитель декана экономического факультета АГУ Инал Хамгоков. 31.05.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы

Информационное сопровождение туристической сферы в Абхазии находится на стадии зарождения. "Нет большого информационного обеспечения, если говорить об Абхазии, о туристических продуктах, которые у нас есть. Туристам, которые еще не определились с выбором, сложно понять, стоит ли ехать в Абхазию, интересно ли это им будет", - сказал Хамгоков. Подробности слушайте в аудиофайле.

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