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Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы
Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы
Об информационном сопровождении турсферы в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал заместитель декана экономического факультета АГУ Инал Хамгоков. 31.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-31T10:48+0300
2023-05-31T10:48+0300
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Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы
Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы
Информационное сопровождение туристической сферы в Абхазии находится на стадии зарождения. "Нет большого информационного обеспечения, если говорить об Абхазии, о туристических продуктах, которые у нас есть. Туристам, которые еще не определились с выбором, сложно понять, стоит ли ехать в Абхазию, интересно ли это им будет", - сказал Хамгоков. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, информация, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Хамгоков об информационном сопровождении турсферы
10:48 31.05.2023 (обновлено: 10:58 31.05.2023)
Об информационном сопровождении турсферы в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал заместитель декана экономического факультета АГУ Инал Хамгоков.
Информационное сопровождение туристической сферы в Абхазии находится на стадии зарождения.
"Нет большого информационного обеспечения, если говорить об Абхазии, о туристических продуктах, которые у нас есть. Туристам, которые еще не определились с выбором, сложно понять, стоит ли ехать в Абхазию, интересно ли это им будет", - сказал Хамгоков.
Подробности слушайте в аудиофайле
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