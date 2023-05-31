https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/zakharova-ob-otkaze-zapada-kommentirovat-ataku-bespilotnikov-na-moskvu-nevkursanty-1046093389.html

Захарова об отказе Запада комментировать атаку беспилотников на Москву: невкурсанты

Захарова об отказе Запада комментировать атаку беспилотников на Москву: невкурсанты

Международную реакцию на атаку дронов на Москву и Московскую область, в эфире радио Sputnik оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 31.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-31T12:20+0300

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Захарова об отказе Запада комментировать атаку беспилотников на Москву: невкурсанты Захарова об отказе Запада комментировать атаку беспилотников на Москву: невкурсанты

ООН, реагируя на атаку украинских БПЛА в Москве заявила, что осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру. А глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в Российской Федерации. О реакции, которой можно ждать от ООН и Белого Дома, в эфире радио Sputnik сказала Мария Захарова. В западных элитах немало потомков и последователей нацистских коллаборационистов, сейчас они пытаются реабилитировать их жизнь и судьбу, этим объясняется неприкрытая русофобия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы прекрасно понимаем, что сын за отца не отвечает, можно начать жизнь с чистого листа, несмотря ни на какие перипетии в судьбе своих родителей, но ведь они же <…> как раз реинкарнировали историю своих предков, они пытались реабилитировать жизнь и судьбу своих отцов и дедов, которые были коллаборационистами. Мы все это видели и об этом неоднократно говорили. Мы говорили, почему такие дикие русофобские заявления мы слышали, например, от министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, которая потом пошла на повышение – стала частью руководящего звена, человеком, который отвечает за формирование антироссийской политики в Канаде. Потому что дед был нацистом с фамилией Хомяк, который издавал нацистский журнал", – сказала Мария Захарова в эфире своей авторской программе на радио Sputnik.Подробности слушайте в аудиофайле.

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