https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/abkhaziya-zaklyuchit-s-rzhd-dogovor-na-remont-kontaktnoy-seti-1046120508.html

Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети

Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети

За полтора года Абхазская железная дорога заменила более полутора тысяч шпал, провела работы по очистке водоотводных канав, отремонтировала более 50 стрелочных... 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T19:20+0300

2023-06-01T19:20+0300

2023-06-01T19:20+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети вдоль железной дороги от абхазо-российской границы до Гагры и в дальнейшем до Сухума, рассказал "Апсны Иахьа" главный инженер АЖД Леонид Куруа. Кроме того, четыре железнодорожных переезда будут оснащены шлагбаумами и сигнализациями. Оборудование уже закуплено."Это и безопасность движения поездов и автомобилистов. Оборудование уже закуплено", - подчеркнул Куруа.Главный инженер рассказал, что за последние годы улучшилось оснащение бригад, впервые за все послевоенное время удалось укомплектовать локомотивами депо.За счет средств АЖД было закуплено два магистральных локомотива - тепловоз и электровоз, еще два локомотива приобретут до конца первого полугодия."У нас есть тенденция к росту грузоперевозок, поэтому нам необходимо было наращивать количество локомотивов. Если раньше мы своими тепловозами возили по 10-12 вагонов, на сегодняшний день магистральным тепловозом имеем возможность возить по 50-60 вагонов", - отметил он.

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