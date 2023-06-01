https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/abkhaziya-zanyala-vtoroe-mesto-u-rossiyan-po-kolichestvu-bronirovaniy-letom-1046114457.html

Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований летом

Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований летом

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований среди зарубежных направлений летом, сообщается на сайте АТОР. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T15:20+0300

2023-06-01T15:20+0300

2023-06-01T14:59+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований среди зарубежных направлений летом, сообщается на сайте АТОР. При этом средний чек за тур: 80-100 тысяч рублей с перелетом.Первое место за Турцией - ее могут посетить около 3 миллионов россиян, это в среднем 67% от общего объема. Средняя продолжительность отдыха в Турции у россиян этим летом – десять ночей, средний чек тура – 215-265 тысяч рублей на двоих. Кроме того, более двух третей туристов этим летом едут в Турцию с детьми.Третье место у Египта, куда отправятся свыше 300 тысяч российских туристов. Средний чек за тур в Египет – в районе 200 тысяч рублей на двоих.Остальные места в десятке распределились так:

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