https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/abkhaziya-zanyala-vtoroe-mesto-u-rossiyan-po-kolichestvu-bronirovaniy-letom-1046114457.html
Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований летом
Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований летом
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований среди зарубежных направлений летом, сообщается на сайте АТОР. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T15:20+0300
2023-06-01T15:20+0300
2023-06-01T14:59+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований среди зарубежных направлений летом, сообщается на сайте АТОР. При этом средний чек за тур: 80-100 тысяч рублей с перелетом.Первое место за Турцией - ее могут посетить около 3 миллионов россиян, это в среднем 67% от общего объема. Средняя продолжительность отдыха в Турции у россиян этим летом – десять ночей, средний чек тура – 215-265 тысяч рублей на двоих. Кроме того, более двух третей туристов этим летом едут в Турцию с детьми.Третье место у Египта, куда отправятся свыше 300 тысяч российских туристов. Средний чек за тур в Египет – в районе 200 тысяч рублей на двоих.Остальные места в десятке распределились так:
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований летом
СУХУМ, 1 июн - Sputnik.
Абхазия заняла второе место у россиян по количеству бронирований среди зарубежных направлений летом, сообщается на сайте
АТОР.
Летом, по предварительным оценкам, республику могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.
При этом средний чек за тур: 80-100 тысяч рублей с перелетом.
Первое место за Турцией - ее могут посетить около 3 миллионов россиян, это в среднем 67% от общего объема. Средняя продолжительность отдыха в Турции у россиян этим летом – десять ночей, средний чек тура – 215-265 тысяч рублей на двоих. Кроме того, более двух третей туристов этим летом едут в Турцию с детьми.
Третье место у Египта, куда отправятся свыше 300 тысяч российских туристов. Средний чек за тур в Египет – в районе 200 тысяч рублей на двоих.
Остальные места в десятке распределились так:
четвертое место ОАЭ - около 300 тысяч человек,
пятое место - Таиланд и около 200 тысяч туристов,
шестое место - Мальдивы и около 50-55 тысяч туристов,
седьмое - Куба и свыше 30 тысяч туристов,
восьмое - Шри-Ланка и около 30 тысяч туристов,
девятое - Кипр и около 10 тысяч туристов,
десятое - Сейшелы и порядка 8 тысяч рублей.