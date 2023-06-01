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Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня
Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T11:55+0300
2023-06-01T11:55+0300
2023-06-01T11:55+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
энергосбережение
абхазия
гудаутский район
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня, сообщает "Черноморэнерго". Из-за ремонтно-профилактических работ с 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гудаута-тяга".
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черноморэнерго, энергосбережение, абхазия, гудаутский район
черноморэнерго, энергосбережение, абхазия, гудаутский район
Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня, сообщает "Черноморэнерго".
Из-за ремонтно-профилактических работ с 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гудаута-тяга".