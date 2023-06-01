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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-pyatnitsu-2-iyunya-1046108825.html
Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня
Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T11:55+0300
2023-06-01T11:55+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
энергосбережение
абхазия
гудаутский район
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня, сообщает "Черноморэнерго". Из-за ремонтно-профилактических работ с 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гудаута-тяга".
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черноморэнерго, энергосбережение, абхазия, гудаутский район
черноморэнерго, энергосбережение, абхазия, гудаутский район

Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня

11:55 01.06.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Линии электропроводов в городе
Линии электропроводов в городе - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в пятницу 2 июня, сообщает "Черноморэнерго".
Из-за ремонтно-профилактических работ с 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гудаута-тяга".
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