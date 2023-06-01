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Культурный обмен: Абхазия и Южная Осетия
Культурный обмен: Абхазия и Южная Осетия
Дни культуры Южной Осетии открылись в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 31 мая. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T16:00+0300
2023-06-01T16:00+0300
2023-06-01T16:00+0300
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абхазия
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видео из пресс-центра
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Министры культуры Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Радмила Дзагоева на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik оценили культурное сотрудничество двух стран.Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.
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видео, мультимедиа, абхазия, южная осетия, культура, видео из пресс-центра, видео
видео, мультимедиа, абхазия, южная осетия, культура, видео из пресс-центра, видео
Культурный обмен: Абхазия и Южная Осетия
Дни культуры Южной Осетии открылись в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 31 мая.
Министры культуры Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Радмила Дзагоева на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik оценили культурное сотрудничество двух стран.
Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.