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Мастер-классы для детей провели на площадке "Гума"
Мастер-классы для детей провели на площадке "Гума"
СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздник в честь Международного дня защиты детей состоялся на культурно-деловой платформе "Гума" 1 июня. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T14:40+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздник в честь Международного дня защиты детей состоялся на культурно-деловой платформе "Гума" 1 июня.На мероприятии для детей провели мастер-классы по робототехнике, 3Dрисунку, робофутболу, сейсмическому строительству, ребята смогли принять участие в научной лаборатории. Кроме того, виновникам праздника предлагали участие в уроках по живописи, лепке, изготовлению игрушек, конфет, аджинджихуа, стрельбе из лука, переработке бумаге, очищению загрязненной воды, исследованию состава жидкостей, а ГАИ республики подготовили для детей викторину на знание правил дорожного движения.Семилетний Баграт пришел на праздник, где была выставлена его картина, нарисованная в детской творческой студии, получил грамоту за участие и смог попробовать свои силы в робофутболе.Праздник для детей был организован при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН.Вечером на площадке состоится показ фильма "Гарри Поттер и философский камень". Вход на праздник для всех детей бесплатный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-s-dnem-zaschity-detey-1046108701.html
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дети, абхазия, сухум
дети, абхазия, сухум

Мастер-классы для детей провели на площадке "Гума"

14:40 01.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздник в честь Международного дня защиты детей состоялся на культурно-деловой платформе "Гума" 1 июня.
На мероприятии для детей провели мастер-классы по робототехнике, 3Dрисунку, робофутболу, сейсмическому строительству, ребята смогли принять участие в научной лаборатории.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2023
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Кроме того, виновникам праздника предлагали участие в уроках по живописи, лепке, изготовлению игрушек, конфет, аджинджихуа, стрельбе из лука, переработке бумаге, очищению загрязненной воды, исследованию состава жидкостей, а ГАИ республики подготовили для детей викторину на знание правил дорожного движения.
Семилетний Баграт пришел на праздник, где была выставлена его картина, нарисованная в детской творческой студии, получил грамоту за участие и смог попробовать свои силы в робофутболе.
"Мне очень понравился праздник, я узнал много нового и интересного", - сказал он.
Праздник для детей был организован при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН.
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
Вечером на площадке состоится показ фильма "Гарри Поттер и философский камень". Вход на праздник для всех детей бесплатный.
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