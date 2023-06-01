Мастер-классы для детей провели на площадке "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздник в честь Международного дня защиты детей состоялся на культурно-деловой платформе "Гума" 1 июня.
На мероприятии для детей провели мастер-классы по робототехнике, 3Dрисунку, робофутболу, сейсмическому строительству, ребята смогли принять участие в научной лаборатории.
Кроме того, виновникам праздника предлагали участие в уроках по живописи, лепке, изготовлению игрушек, конфет, аджинджихуа, стрельбе из лука, переработке бумаге, очищению загрязненной воды, исследованию состава жидкостей, а ГАИ республики подготовили для детей викторину на знание правил дорожного движения.
Семилетний Баграт пришел на праздник, где была выставлена его картина, нарисованная в детской творческой студии, получил грамоту за участие и смог попробовать свои силы в робофутболе.
"Мне очень понравился праздник, я узнал много нового и интересного", - сказал он.
Праздник для детей был организован при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН.
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
Вечером на площадке состоится показ фильма "Гарри Поттер и философский камень". Вход на праздник для всех детей бесплатный.