https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/master-klassy-dlya-detey-proveli-na-ploschadke-guma-1046114087.html

Мастер-классы для детей провели на площадке "Гума"

Мастер-классы для детей провели на площадке "Гума"

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздник в честь Международного дня защиты детей состоялся на культурно-деловой платформе "Гума" 1 июня. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T14:40+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздник в честь Международного дня защиты детей состоялся на культурно-деловой платформе "Гума" 1 июня.На мероприятии для детей провели мастер-классы по робототехнике, 3Dрисунку, робофутболу, сейсмическому строительству, ребята смогли принять участие в научной лаборатории. Кроме того, виновникам праздника предлагали участие в уроках по живописи, лепке, изготовлению игрушек, конфет, аджинджихуа, стрельбе из лука, переработке бумаге, очищению загрязненной воды, исследованию состава жидкостей, а ГАИ республики подготовили для детей викторину на знание правил дорожного движения.Семилетний Баграт пришел на праздник, где была выставлена его картина, нарисованная в детской творческой студии, получил грамоту за участие и смог попробовать свои силы в робофутболе.Праздник для детей был организован при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН.Вечером на площадке состоится показ фильма "Гарри Поттер и философский камень". Вход на праздник для всех детей бесплатный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-s-dnem-zaschity-detey-1046108701.html

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