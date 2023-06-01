https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/minoborony-rossii-na-prigranichnoy-territorii-s-ukrainoy-unichtozheno-bolee-50-terroristov-1046125674.html

Минобороны России: на приграничной территории с Украиной уничтожено более 50 террористов

Минобороны России: на приграничной территории с Украиной уничтожено более 50 террористов

Действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T20:30+0300

2023-06-01T20:30+0300

2023-06-01T20:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. На приграничной территории со стороны Украины сегодня утром было уничтожено более 50 террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап, сообщает Минобороны России. "В результате грамотных и самоотверженных действий подразделений "Западной" группировки войск сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области", - говорится в сообщении. Оборонное ведомство привело хронологию событий, а также показало удары российской артиллерии по отступающим украинским формированиям и резервам противника, которые пытались прорваться в Белгородскую область.

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