https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/posrednik-nshanyan-o-merakh-minurizma-abkhazii-po-bezopasnomu-bronirovaniyu-turputevok--1046099976.html

Посредник: Ншанян о мерах Минтуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок

Посредник: Ншанян о мерах Минтуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок

О контроле туристической сферы, о безопасном отдыхе в Абхазии, о том, как безопасно купить путевки, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал... 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T13:58+0300

2023-06-01T13:58+0300

2023-06-01T14:08+0300

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Посредник: Ншанян о мерах Минуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок Посредник: Ншанян о мерах Минуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок

В этом году в Абхазии ожидается большой приток туристов, отметил Андрей Ншанян."И нам его нужно контролировать имеющимися у нас способами", - сказал Ншанян. Об этом, а также о том, как не попасться на уловки мошенников при покупке тура на отдых в Абхазию, о проектах, разрабатываемых в Министерстве туризма республики, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, посредник, контроль, отдых, отдых в абхазии, аудио