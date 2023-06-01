https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/posrednik-nshanyan-o-merakh-minurizma-abkhazii-po-bezopasnomu-bronirovaniyu-turputevok--1046099976.html
Посредник: Ншанян о мерах Минтуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок
Посредник: Ншанян о мерах Минтуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок
О контроле туристической сферы, о безопасном отдыхе в Абхазии, о том, как безопасно купить путевки, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал... 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T13:58+0300
2023-06-01T13:58+0300
2023-06-01T14:08+0300
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Посредник: Ншанян о мерах Минуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок
Посредник: Ншанян о мерах Минуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок
В этом году в Абхазии ожидается большой приток туристов, отметил Андрей Ншанян."И нам его нужно контролировать имеющимися у нас способами", - сказал Ншанян. Об этом, а также о том, как не попасться на уловки мошенников при покупке тура на отдых в Абхазию, о проектах, разрабатываемых в Министерстве туризма республики, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредник, контроль, отдых, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, посредник, контроль, отдых, отдых в абхазии, аудио
Посредник: Ншанян о мерах Минтуризма Абхазии по безопасному бронированию турпутевок
13:58 01.06.2023 (обновлено: 14:08 01.06.2023)
О контроле туристической сферы, о безопасном отдыхе в Абхазии, о том, как безопасно купить путевки, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал специалист отдела контроля Министерства туризма Абхазии Андрей Ншанян.
В этом году в Абхазии ожидается большой приток туристов, отметил Андрей Ншанян.
"И нам его нужно контролировать имеющимися у нас способами", - сказал Ншанян.
Об этом, а также о том, как не попасться на уловки мошенников при покупке тура на отдых в Абхазию, о проектах, разрабатываемых в Министерстве туризма республики, слушайте в аудиофайле.