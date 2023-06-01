https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/takie-obstoyatelstva-dzheliev-o-chernoy-burke-v-abkhazskom-teatre--1046117302.html

Такие обстоятельства: Джелиев о "Черной бурке" в абхазском театре

Такие обстоятельства: Джелиев о "Черной бурке" в абхазском театре

В Абхазии проходят Дни культуры Южной Осетии. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба артистами Государственного драмтеатра Южной Осети был... 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T17:10+0300

2023-06-01T17:10+0300

2023-06-01T17:18+0300

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абхазский государственный театр

южная осетия

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Такие обстоятельства: Джелиев о "Черной бурке" в абхазском театре Такие обстоятельства: Джелиев о "Черной бурке" в абхазском театре

В Абхазии проходят Дни культуры Южной Осетии. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба артистами Государственного драмтеатра Южной Осети был показан спектакль "Черная бурка".О том, как приняли постановку абхазские зрители, какие аспекты человеческих взаимоотношений были отражены в ней, и насколько важны культурные обмены между Абхазией и Южной Осетии, в эфире радио Sputnik рассказал режиссер спектакля Казбек Джелиев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазский государственный театр, южная осетия, аудио