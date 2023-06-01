https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/takie-obstoyatelstva-dzheliev-o-chernoy-burke-v-abkhazskom-teatre--1046117302.html
Такие обстоятельства: Джелиев о "Черной бурке" в абхазском театре
Такие обстоятельства: Джелиев о "Черной бурке" в абхазском театре
В Абхазии проходят Дни культуры Южной Осетии. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба артистами Государственного драмтеатра Южной Осети был... 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T17:10+0300
2023-06-01T17:10+0300
2023-06-01T17:18+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазский государственный театр
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/01/1046117138_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_7567c7f16b9cfbba714d0c44cf67b241.jpg
Такие обстоятельства: Джелиев о "Черной бурке" в абхазском театре
Такие обстоятельства: Джелиев о "Черной бурке" в абхазском театре
В Абхазии проходят Дни культуры Южной Осетии. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба артистами Государственного драмтеатра Южной Осети был показан спектакль "Черная бурка".О том, как приняли постановку абхазские зрители, какие аспекты человеческих взаимоотношений были отражены в ней, и насколько важны культурные обмены между Абхазией и Южной Осетии, в эфире радио Sputnik рассказал режиссер спектакля Казбек Джелиев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/01/1046117138_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_293a50f95079c5f9377b44d0d60b8220.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазский государственный театр, южная осетия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазский государственный театр, южная осетия, аудио
В Абхазии проходят Дни культуры Южной Осетии. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба артистами Государственного драмтеатра Южной Осети был показан спектакль "Черная бурка".
О том, как приняли постановку абхазские зрители, какие аспекты человеческих взаимоотношений были отражены в ней, и насколько важны культурные обмены между Абхазией и Южной Осетии, в эфире радио Sputnik рассказал режиссер спектакля Казбек Джелиев.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.