https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/v-stile-modern-120-let-so-dnya-osnovaniya-kurorta-otmetili-v-gagre-1046126030.html

В стиле модерн: 120 лет со дня основания курорта отметили в Гагре

В стиле модерн: 120 лет со дня основания курорта отметили в Гагре

Гагрская климатическая станция была основана российским принцем Александром Ольденбургским 3 января 1903 года. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T21:07+0300

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ГАГРА, 1 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Сто двадцать лет со дня основания курорта отметили праздничной программой в Гагре в четверг, 1 июня.Программа состояла из концерта классической музыки и фотовыставки. Атмосферу эпохи модерн подчеркнули участники сухумского винтажного клуба, которые пришли на праздник в белых нарядах того периода.Как рассказала модельер-художник Вероника Алексеева из Санкт-Петербурга, она состоит в обществе "Друзей дома Ольденбургского" и акции в память основателя Гагрской климатической станции принца Александра Ольденбургского проводятся регулярно.Выставку копий снимков Ивана Юнака, фотографировавшего Гагру и семью принца Ольденбургского более века назад, организовал Батал Берзения, который ведет страничку Prince_oldenburgsky_official в социальных сетях.По его словам, на выставке представлено около 50 работ Юнака."На этой страничке выложено много фотографий, но в большинстве случаев автор неизвестен. Здесь, на выставке, представлены именно снимки Юнака. Насколько я помню, он приехал в Абхазию из Туапсе. Некоторое время он находился здесь и трудился. В Гагре у него была своя фотостудия до революции в России",- уточнил Берзения.По словам начальника отдела культуры администрации Гагрского района Мадины Бганба, Гагрская климатическая станция была открыта 9 января 1903 года, но юбилейную дату решили связать с началом курортного сезона и отметить ее в первый день лета.Эта дата, уверена она, значима для всех жителей Гагры, так как именно с нее началась история города в качестве курорта.Перед началом концерта ведущая вкратце рассказала об истории Гагры и об открытии климатической станции.Завершился вечер праздничным фейерверком, который запустили с берега моря.Идея создания климатической станции принадлежала медику Федору Пастернацкому, который предложил воплотить ею в жизнь принцу Александру Ольденбургскому.Первая разведка, на которую выбрались Федор Игнатьевич с принцем, состоялась в 1899 году. Согласие на выделение денег от императора Николая II он добился через Георгия Шеваршидзе-Чачба, пользовавшегося уважением при дворе.Курорт открылся всего через четыре года после этого.

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