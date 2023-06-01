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ВС России сорвали попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область
ВС России сорвали попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область
Действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T12:50+0300
2023-06-01T12:50+0300
2023-06-01T12:53+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские Вооруженные Силы, пограничники и другие подразделения ФСБ отразили три атаки украинских террористов в количестве до двух мотопехотных рот с танками в направлении белгородского Шебекино, попытка теракта сорвана, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино".Там подчеркнули, что "армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику, ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара".
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
ВС России сорвали попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область
12:50 01.06.2023 (обновлено: 12:53 01.06.2023)
Действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские Вооруженные Силы, пограничники и другие подразделения ФСБ отразили три атаки украинских террористов в количестве до двух мотопехотных рот с танками в направлении белгородского Шебекино, попытка теракта сорвана, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино".
Там подчеркнули, что "армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику, ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара".