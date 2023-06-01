https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/vstrechaya-leto-kontsert-k-otkrytiyu-kurortnogo-sezona-proshel-v-novom-afone-1046106439.html

Встречая лето: концерт к открытию курортного сезона прошел в Новом Афоне

Встречая лето: концерт к открытию курортного сезона прошел в Новом Афоне

Концерт с участием абхазских и российских исполнителей "Afon Summer 2023" был организован администрацией города. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T09:35+0300

2023-06-01T09:35+0300

2023-06-01T09:58+0300

в абхазии

культура

абхазия

новый афон

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На сцену праздничного концерта, приуроченного к началу летне-курортного сезона, вышли такие исполнители популярных в 1990-х годах хитов как "Белый орел", "Отпетые мошенники", "Премьер-министр", "Демо", а также абхазская рок-группа "Jam" и детский хореографический коллектив "Анакопия".Подготовка к концертуСцену для праздничного концерта разбили на футбольном поле в центре Нового Афона вблизи строящегося колеса обозрения. Территория большая и позволила принять всех желающих.Подготовка к предстоящему событию началась еще с утра. Техники сосредоточенно налаживали оборудование, а музыканты проверяли звучание своих инструментов и привыкали к сцене. Меломаны тоже стали подходить с запасом времени, что позволило им в качестве бонуса понаблюдать за репетицией артистов.Гости из России Алина и Сергей были в их числе. Пара приехала в Абхазию из Москвы. Они не ожидали, что на отдыхе им представится возможность окунуться в далекие 90-е и услышать песни, под которые они когда-то танцевали на дискотеках.Группа школьниц из Нового Афона и Сухума тоже решили посетить концерт, но юным зрителям был знаком только местный коллектив "Jam".Туристы из Херсонской области Дмитрий и Анна случайно узнали о предстоящем концерте во время экскурсии по Новому Афону. Отдыхают они в Цандрипше, но ради такого дела приняли решение снять на сутки номер в гостинице и не пропускать праздник."Я слушал песни этих групп после армии, а моя супруга даже не знает их. Она моложе меня на 22 года. Но некоторые песни она все-таки слышала, но не была в курсе, кто их исполняет", - поделился Дмитрий.До начала концерта оставалось несколько минут. Многие родители с детьми заняли места на трибунах, но большинство зрителей выстроились вдоль ограждений у сцены, кто-то удобно расселся прямо на траве.Песни с "выдержкой"Открывая концерт, ведущий Михаил Цкуа поприветствовал публику и поздравил всех с началом курортного сезона и на правах хозяев пригласил на сцену Новоафонский детский хореографический коллектив "Анакопию", которые исполнили танец наездников.Дети в красивых костюмах уступили место на сцене местной рок-группе "Jam". Исполнив около 6-7 зажигательных композиций на английском языке под громкие удары барабанной установки и скрежет электрогитар, они передали бразды правления гостям.На сцене появилась группа "Премьер-министр" в обновленном составе. Публика не скупилась на овации.Одна из наиболее лирических композиций этой группы – "Не умирай любовь" растрогала публику, и некоторые пары даже закружились в медленном танце прямо на футбольном поле.Настоящую дискотеку 90-х устроила группа "Демо" в Новом Афоне. Вокалистка Любовь Толкунова спела те самые песни, которые в свое время заставляли плясать даже самых стеснительных. Тексты таких хитов, как "Солныншко", "2000 лет", "Давайте петь", оказывается, отложились в памяти многих даже спустя почти три десятилетия. А молодые парни на подтанцовке определенно выложились на все 100, выполняя элементы из брейк-данса.Вокалист Денис Косякин вместе с товарищами по музыкальному "оружию" оправдал ожидания публики. В своей артистичной манере и под аккомпанемент коллег он среди прочего спел узнаваемые всеми композиции "Потому что нельзя быть красивой такой", "Я куплю тебе новую жизнь", "С высоких гор спускается туман" и, конечно же, "Как упоительны в России вечера".Текст последней песни на радость жителям Абхазии в нескольких куплетах он изменил – Россия на Новый Афон, что не могло не польстить афонцам.Закрыли концерт "Отпетые мошенники" со своими хитами "Девушки бывают разные", "У реки", "Насосы", "Люби меня, люби". Солист коллектива Алексей Радченко поблагодарил за теплый прием и пригласил всех в свой родной город Санкт-Петербург.Корреспондентам Sputnik удалось взять небольшое интервью у "Белого орла". По рассказу солиста Дениса Косякина, участники коллектива не раз были в Абхазии, как по работе, так и на отдыхе."Если мне не изменяет память, я был в 2011 году. Я посетил Новоафонский храм, был в кельях Симона Кананита и искупался в реке. До этого на протяжении четырех лет мы приезжали сюда, потому что Абхазия очень мила моему сердцу", - поделился Косякин и добавил, что все эти годы он ждал очередной встречи с Абхазией.Коллектив не сможет провести много времени в республике. Они покидают Абхазию на следующий день после концерта, но в день отъезда Косякин намерен успеть совершить паломничество к храму в Новом Афоне и кельям святого апостола Симона Кананита."Белый орел" остался доволен тем, как их приняла публика и, по словам музыкантов, они чувствовали себя как дома. Следующий приезд в Абхазию они запланировали на июль.

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