https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/abkhazskie-spetsialisty-izuchili-voprosy-raboty-prokuratury-v-sfere-informatsionnykh-tekhnologiy-1046130775.html

Абхазские специалисты изучили вопросы работы прокуратуры в сфере информационных технологий

Абхазские специалисты изучили вопросы работы прокуратуры в сфере информационных технологий

Семинар, прошедший в Москве, предусмотрен Программой сотрудничества между Генпрокуратурами Абхазии и России на 2023-2024 годы. 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T12:35+0300

2023-06-02T12:35+0300

2023-06-02T12:35+0300

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В Генпрокуратуре России прошел российско-абхазский семинар, посвященный деятельности органов прокуратуры в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.Основные темы:Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

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