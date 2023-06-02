https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/abkhazskie-spetsialisty-izuchili-voprosy-raboty-prokuratury-v-sfere-informatsionnykh-tekhnologiy-1046130775.html
Абхазские специалисты изучили вопросы работы прокуратуры в сфере информационных технологий
Абхазские специалисты изучили вопросы работы прокуратуры в сфере информационных технологий
Семинар, прошедший в Москве, предусмотрен Программой сотрудничества между Генпрокуратурами Абхазии и России на 2023-2024 годы. 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T12:35+0300
2023-06-02T12:35+0300
2023-06-02T12:35+0300
в абхазии
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В Генпрокуратуре России прошел российско-абхазский семинар, посвященный деятельности органов прокуратуры в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.Основные темы:Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества.
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генеральная прокуратура абхазии, генеральная прокуратура рф, абхазия, россия
генеральная прокуратура абхазии, генеральная прокуратура рф, абхазия, россия
Абхазские специалисты изучили вопросы работы прокуратуры в сфере информационных технологий
Семинар, прошедший в Москве, предусмотрен Программой сотрудничества между Генпрокуратурами Абхазии и России на 2023-2024 годы.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В Генпрокуратуре России прошел российско-абхазский семинар, посвященный деятельности органов прокуратуры в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
обмен опытом внедрения современных технологий в работу органов прокуратуры,
передовые практики противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
противодействие распространению в Интернете запрещенной информации, включая информацию экстремистского и террористического характера.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества.