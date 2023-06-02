https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/aktsiya-dobryy-kartofel-sobrala-bolee-147-tysyach-rubley-1046133023.html

Акция "Добрый картофель" собрала более 147 тысяч рублей

Акция "Добрый картофель" собрала более 147 тысяч рублей

Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в Сухуме в четверг, 1 июня. 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T13:15+0300

2023-06-02T13:15+0300

2023-06-02T13:15+0300

в абхазии

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

дети

благотворительность

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Более 147 тысяч рублей было собрано по итогам проведения акции "Добрый картофель. Праздник детства", рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Вырученные средства будут направлены на лечение тринадцатилетней Марии Панчулидзе, у которой выявлены поражение центральной нервной системы, ДЦП, задержка психомоторного и речевого развития, сходящееся косоглазие.Мария нуждается в курсе психолого-коррекционной помощи и реабилитации по индивидуальной программе в Детском нейрореабилитационном центре Сочи.Акция "Добрый картофель. Праздник детства", организованная культурно-благотворительным фондом "Ашана" и рестораном "Aburger", проходит уже семь лет. Вырученные средства направляются на помощь тяжелобольным подопечным фонда. По традиции акция проводится в Международный день защиты детей. Картофель посетителям продают "звездные" кассиры – актеры, певцы, общественные и политические деятели.

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