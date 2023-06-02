https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/aktsiya-dobryy-kartofel-sobrala-bolee-147-tysyach-rubley-1046133023.html
Акция "Добрый картофель" собрала более 147 тысяч рублей
Акция "Добрый картофель" собрала более 147 тысяч рублей
Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в Сухуме в четверг, 1 июня. 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T13:15+0300
2023-06-02T13:15+0300
2023-06-02T13:15+0300
в абхазии
абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана"
дети
благотворительность
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Более 147 тысяч рублей было собрано по итогам проведения акции "Добрый картофель. Праздник детства", рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Вырученные средства будут направлены на лечение тринадцатилетней Марии Панчулидзе, у которой выявлены поражение центральной нервной системы, ДЦП, задержка психомоторного и речевого развития, сходящееся косоглазие.Мария нуждается в курсе психолого-коррекционной помощи и реабилитации по индивидуальной программе в Детском нейрореабилитационном центре Сочи.Акция "Добрый картофель. Праздник детства", организованная культурно-благотворительным фондом "Ашана" и рестораном "Aburger", проходит уже семь лет. Вырученные средства направляются на помощь тяжелобольным подопечным фонда. По традиции акция проводится в Международный день защиты детей. Картофель посетителям продают "звездные" кассиры – актеры, певцы, общественные и политические деятели.
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, благотворительность
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, благотворительность
Акция "Добрый картофель" собрала более 147 тысяч рублей
Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в Сухуме в четверг, 1 июня.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Более 147 тысяч рублей было собрано по итогам проведения акции "Добрый картофель. Праздник детства", рассказала Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
По ее словам, это рекордная сумма за все годы проведения акции. В 2022 году было собрано 120 тысяч рублей.
Вырученные средства будут направлены на лечение тринадцатилетней Марии Панчулидзе, у которой выявлены поражение центральной нервной системы, ДЦП, задержка психомоторного и речевого развития, сходящееся косоглазие.
Мария нуждается в курсе психолого-коррекционной помощи и реабилитации по индивидуальной программе в Детском нейрореабилитационном центре Сочи.
Акция "Добрый картофель. Праздник детства", организованная культурно-благотворительным фондом "Ашана" и рестораном "Aburger", проходит уже семь лет. Вырученные средства направляются на помощь тяжелобольным подопечным фонда. По традиции акция проводится в Международный день защиты детей. Картофель посетителям продают "звездные" кассиры – актеры, певцы, общественные и политические деятели.