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Главный четверг: о благоустройстве города Гал, взаимодействии с жителями, инвестпроектах

Главный четверг: о благоустройстве города Гал, взаимодействии с жителями, инвестпроектах

В программе "Главный четверг" на радио Sputnik глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал об актуальных проблемах района, каков уровень... 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T10:27+0300

2023-06-02T10:27+0300

2023-06-02T10:27+0300

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Главный четверг: о благоустройстве города Гал, взаимодействии с жителями, инвестпроектах Главный четверг: о благоустройстве города Гал, взаимодействии с жителями, инвестпроектах

Завершается реконструкция центрального парка в городе Гал, идет строительство мини-футбольного поля из средств местного бюджета, сообщил Пилия."Главное – это настроить людей на позитив, на то, что есть будущее, оно светлое и мирное. Люди все сами сделают, надо просто оказать содействие, минимум бюрократии и максимум поддержки. Небольшими шажками идем вперед", - сказал Пилия.По его словам, 85 % бюджетных средств идет на выдачу заработной платы. Собственные средства района в год составляют 51 миллион рублей.В Галском районе не предусмотрены проекты по Инвестиционной программе в этом году, на 2024-2025 годы на ремонт дорог запланировано по 25 миллионов рублей, сообщил глава района.Пилия рассказал также о том, с какими вопросами наиболее чаще обращаются люди в администрацию, идет ли строительство в районе, какие инвестпроекты реализуются.Полная версия беседы в аудиофайле.

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