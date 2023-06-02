https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/gotovnost-pitsundy-k-tursezonu-obsudili-ministr-turizma-i-glava-goroda-1046139278.html

Готовность Пицунды к турсезону обсудили министр туризма и глава города

Готовность Пицунды к турсезону обсудили министр туризма и глава города

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил готовность Пицунды к туристическому сезону с главой администрации Русланом Хунцария... 02.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил готовность Пицунды к туристическому сезону с главой администрации Русланом Хунцария, сообщает пресс-служба ведомства.Минтуризма оказало содействие в обеспечении городского пляжа спасательной станцией, зарплату сотрудникам будет выплачивать Объединенные пансионатов "Курорт Пицунда".СЭС города, по словам главы, проводит регалярно пробы морской воды.Хишба с Хунцария проинспектировали объекты торговли. На Кипарисовой аллее было демонтировано 36 старых объектов торговли, которые портили облик города.Администрация предоставила проект строительства новых объектов торговли, а арендаторы строят их за свой счет. Уже установлено 10, а позже будет еще 20-25 новых объектов.

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пицунда, гагрский район, туризм, абхазия, отдых в абхазии