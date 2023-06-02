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Готовность Пицунды к турсезону обсудили министр туризма и глава города
Готовность Пицунды к турсезону обсудили министр туризма и глава города
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил готовность Пицунды к туристическому сезону с главой администрации Русланом Хунцария... 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T22:10+0300
2023-06-02T22:10+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил готовность Пицунды к туристическому сезону с главой администрации Русланом Хунцария, сообщает пресс-служба ведомства.Минтуризма оказало содействие в обеспечении городского пляжа спасательной станцией, зарплату сотрудникам будет выплачивать Объединенные пансионатов "Курорт Пицунда".СЭС города, по словам главы, проводит регалярно пробы морской воды.Хишба с Хунцария проинспектировали объекты торговли. На Кипарисовой аллее было демонтировано 36 старых объектов торговли, которые портили облик города.Администрация предоставила проект строительства новых объектов торговли, а арендаторы строят их за свой счет. Уже установлено 10, а позже будет еще 20-25 новых объектов.
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пицунда, гагрский район, туризм, абхазия, отдых в абхазии
пицунда, гагрский район, туризм, абхазия, отдых в абхазии
Готовность Пицунды к турсезону обсудили министр туризма и глава города
22:10 02.06.2023 (обновлено: 23:13 02.06.2023)
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил готовность Пицунды к туристическому сезону с главой администрации Русланом Хунцария, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Хунцария, курорт готов к сезону - проведены работы по благоустройству, устранены проблемы с подачей воды, на пляжах проведена уборка.
Минтуризма оказало содействие в обеспечении городского пляжа спасательной станцией, зарплату сотрудникам будет выплачивать Объединенные пансионатов "Курорт Пицунда".
СЭС города, по словам главы, проводит регалярно пробы морской воды.
Хишба с Хунцария проинспектировали объекты торговли. На Кипарисовой аллее было демонтировано 36 старых объектов торговли, которые портили облик города.
Администрация предоставила проект строительства новых объектов торговли, а арендаторы строят их за свой счет. Уже установлено 10, а позже будет еще 20-25 новых объектов.