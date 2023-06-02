https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/gudautskiy-vodokanal-nazval-sroki-vozobnovleniya-vodosnabzheniya-v-rayone-1046135290.html

Гудаутский водоканал назвал сроки возобновления водоснабжения в районе

Гудаутский водоканал назвал сроки возобновления водоснабжения в районе

Из-за повреждения трубы в результате оползня без воды остались села Куланырхуа и Абгархук, в части Гудауты введена частичная подача воды. 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T16:00+0300

2023-06-02T16:00+0300

2023-06-02T16:40+0300

в абхазии

гудаутский район

гудаута

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. К первому этапу работ по замене водопроводной трубы в селе Куланырхуа приступили специалисты, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Леиба.Он объяснил, что трубу заказали на Гудаутском заводе. В пятницу, 2 июня ремонтники приступили к сборке водопроводной трубы, так как на место ее нужно доставить целиком.Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа на прошлой неделе. Без подачи воды остались села Куланырхуа и Абгархук. Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни они периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".

гудаутский район

гудаута

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гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия