https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/gudautskiy-vodokanal-nazval-sroki-vozobnovleniya-vodosnabzheniya-v-rayone-1046135290.html
Гудаутский водоканал назвал сроки возобновления водоснабжения в районе
Гудаутский водоканал назвал сроки возобновления водоснабжения в районе
Из-за повреждения трубы в результате оползня без воды остались села Куланырхуа и Абгархук, в части Гудауты введена частичная подача воды. 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T16:00+0300
2023-06-02T16:00+0300
2023-06-02T16:40+0300
в абхазии
гудаутский район
гудаута
водоснабжение
абхазия
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. К первому этапу работ по замене водопроводной трубы в селе Куланырхуа приступили специалисты, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Леиба.Он объяснил, что трубу заказали на Гудаутском заводе. В пятницу, 2 июня ремонтники приступили к сборке водопроводной трубы, так как на место ее нужно доставить целиком.Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа на прошлой неделе. Без подачи воды остались села Куланырхуа и Абгархук. Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни они периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".
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гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия
гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия
Гудаутский водоканал назвал сроки возобновления водоснабжения в районе
16:00 02.06.2023 (обновлено: 16:40 02.06.2023)
Из-за повреждения трубы в результате оползня без воды остались села Куланырхуа и Абгархук, в части Гудауты введена частичная подача воды.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. К первому этапу работ по замене водопроводной трубы в селе Куланырхуа приступили специалисты, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Леиба.
Он объяснил, что трубу заказали на Гудаутском заводе. В пятницу, 2 июня ремонтники приступили к сборке водопроводной трубы, так как на место ее нужно доставить целиком.
По прогнозу Леиба, подача воды должна быть восстановлена в ближайшие 2-3 дня, если не помешает погода.
Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа на прошлой неделе. Без подачи воды остались села Куланырхуа и Абгархук. Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни они периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".