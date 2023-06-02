https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/pilotnaya-gruppa-turistov-priedet-iz-bashkortostana-v-abkhaziyu-1046137733.html

Пилотная группа туристов приедет из Башкортостана в Абхазию

Пилотная группа туристов приедет из Башкортостана в Абхазию

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Программа "Башкиро-абхазское долголетие" сформирована совместно с абхазской стороной и башкирскими туроператорами, рассказал на... 02.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Программа "Башкиро-абхазское долголетие" сформирована совместно с абхазской стороной и башкирскими туроператорами, рассказал на совещании в администрации главы Башкирии министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов. Программа включает в себя проживание, питание и страховку, и обойдется участникам примерно в 30 тысяч рублей. Перед запуском будет организована пилотная поездка группы туристов из 44-46 человек.Туризм - одна из приоритетных отраслей, сотрудничество в которой намерены развивать Абхазия и Башкортостан.

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башкортостан, абхазия, туризм, отдых в абхазии