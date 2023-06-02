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Пилотная группа туристов приедет из Башкортостана в Абхазию
Пилотная группа туристов приедет из Башкортостана в Абхазию
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Программа "Башкиро-абхазское долголетие" сформирована совместно с абхазской стороной и башкирскими туроператорами, рассказал на... 02.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Программа "Башкиро-абхазское долголетие" сформирована совместно с абхазской стороной и башкирскими туроператорами, рассказал на совещании в администрации главы Башкирии министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов. Программа включает в себя проживание, питание и страховку, и обойдется участникам примерно в 30 тысяч рублей. Перед запуском будет организована пилотная поездка группы туристов из 44-46 человек.Туризм - одна из приоритетных отраслей, сотрудничество в которой намерены развивать Абхазия и Башкортостан.
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башкортостан, абхазия, туризм, отдых в абхазии

Пилотная группа туристов приедет из Башкортостана в Абхазию

18:30 02.06.2023 (обновлено: 18:56 02.06.2023)
© Foto / Башинформ В Абхазию по программе "Башкирско-абхазское долголетие" направят пилотную группу туристов
В Абхазию по программе Башкирско-абхазское долголетие направят пилотную группу туристов - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2023
© Foto / Башинформ
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Программа "Башкиро-абхазское долголетие" сформирована совместно с абхазской стороной и башкирскими туроператорами, рассказал на совещании в администрации главы Башкирии министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.
Программа включает в себя проживание, питание и страховку, и обойдется участникам примерно в 30 тысяч рублей.
"Совместно с нашими партнерами из Абхазии и нашими туроператорами мы разработали такой тур — пять дней, четыре ночи. Надо отдать должное тому, что есть большое количество авиарейсов из Уфы в Сочи, поэтому реализация программы не составит проблем. Средняя стоимость перелета — от 14 до 15 тысяч рублей. Финансовая нагрузка на участника такого тура в Абхазию составит примерно 30 тысяч рублей", — рассказал министр.
Перед запуском будет организована пилотная поездка группы туристов из 44-46 человек.
Туризм - одна из приоритетных отраслей, сотрудничество в которой намерены развивать Абхазия и Башкортостан.
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