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Праздник детства: как прошел День защиты детей в Абхазии
Праздник детства: как прошел День защиты детей в Абхазии
Международный день защиты детей отметили в Абхазии, в столице прошли увеселительные и познавательные мероприятия. 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T09:35+0300
2023-06-02T09:35+0300
2023-06-02T09:35+0300
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У Абхазского драмтеатра для детей был подготовлен конкурс рисунков на асфальте, их развлекали аниматоры, ребята пробовали свои силы в шахматах, шашках, теннисе - никто не ушел без подарков. На площади перед театром прошел концерт с участием хореографических и вокальных коллективов республики. На культурно-деловой площадке "Гума" сухумским офисом детского фонда ООН были проведены мастер-классы для детей и показан фильм. По традиции культурно-благотворительный фонд "Ашана" и ресторан быстрого питания "Aburger" провели благотворительную акцию "Добрый картофель". Все вырученные средства от продажи картофеля фри будут направлены на лечение тяжелобольных подопечных фонда.
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видео, мультимедиа, абхазия, дети, сухум, видео
видео, мультимедиа, абхазия, дети, сухум, видео
Праздник детства: как прошел День защиты детей в Абхазии
Международный день защиты детей отметили в Абхазии, в столице прошли увеселительные и познавательные мероприятия.
У Абхазского драмтеатра для детей был подготовлен конкурс рисунков на асфальте, их развлекали аниматоры, ребята пробовали свои силы в шахматах, шашках, теннисе - никто не ушел без подарков.
На площади перед театром прошел концерт с участием хореографических и вокальных коллективов республики. На культурно-деловой площадке "Гума" сухумским офисом детского фонда ООН были проведены мастер-классы для детей и показан фильм.
По традиции культурно-благотворительный фонд "Ашана" и ресторан быстрого питания "Aburger" провели благотворительную акцию "Добрый картофель".
Все вырученные средства от продажи картофеля фри будут направлены на лечение тяжелобольных подопечных фонда.