https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html
Рекордные показатели: эксперт оценил бронирование гостиниц в Абхазии
Рекордные показатели: эксперт оценил бронирование гостиниц в Абхазии
В лидерах по бронированию мест размещения в Абхазии традиционно Гагра и Пицунда, на третьем месте Сухум. 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T17:40+0300
2023-06-02T17:40+0300
2023-06-02T17:45+0300
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Бронирование объектов размещения в Абхазии на летний период по итогам пяти месяцев 2023 года превысило на 27% показатели аналогичного периода 2022 года, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.По его словам, это рекордные показатели за последние семь-десять лет.Ромашкин отметил, что пик бронирования пришелся на март-апрель, что означает, что туристы строят планы на отдых заранее. По его словам, наблюдается рост спроса на отели "четыре звезды", массовый сегмент бронирует "три звезды"."Мы видим, что в Абхазию приезжает более обеспеченная публика, которая привыкла к турецким форматам, к хорошим отелям на российской стороне. Они тянутся на "четыре звезды", all inclusive, а пятизвездочный отель необходим, чтобы показать, что это место, где есть люксовый отдых и можно приезжать самой капризной публике", - сказал он.По мнению Ромашкина, открытие прямого авиасообщения России с Грузией никак не повлияет на туристический спрос в Абхазии, так как в Абхазию приезжают за пляжным отдыхом, который считается самым популярным видом отдыха.Он отметил, что до конца года Грузию "при той емкости перелета, что сейчас есть" посетят примерно 70-80 тысяч туристов из России, в то время как Абхазия до конца года примет до 1,5 миллиона туристов.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Рекордные показатели: эксперт оценил бронирование гостиниц в Абхазии
17:40 02.06.2023 (обновлено: 17:45 02.06.2023)
В лидерах по бронированию мест размещения в Абхазии традиционно Гагра и Пицунда, на третьем месте Сухум.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Бронирование объектов размещения в Абхазии на летний период по итогам пяти месяцев 2023 года превысило на 27% показатели аналогичного периода 2022 года, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
По его словам, это рекордные показатели за последние семь-десять лет.
"Очень хорошие показатели, июнь уже распродан, и очень мало свободных отелей. В июле-августе еще есть варианты, но, возможно, что через месяц мы продадим все лето окончательно. Двадцать процентов по году будет блестящим результатом, потому что ни один российский регион, кроме, может быть, Дагестана, не демонстрирует таких успехов", - сказал Ромашкин.
Ромашкин отметил, что пик бронирования пришелся на март-апрель, что означает, что туристы строят планы на отдых заранее. По его словам, наблюдается рост спроса на отели "четыре звезды", массовый сегмент бронирует "три звезды".
"Мы видим, что в Абхазию приезжает более обеспеченная публика, которая привыкла к турецким форматам, к хорошим отелям на российской стороне. Они тянутся на "четыре звезды", all inclusive, а пятизвездочный отель необходим, чтобы показать, что это место, где есть люксовый отдых и можно приезжать самой капризной публике", - сказал он.
По мнению Ромашкина, открытие прямого авиасообщения России с Грузией никак не повлияет на туристический спрос в Абхазии, так как в Абхазию приезжают за пляжным отдыхом, который считается самым популярным видом отдыха.
Он отметил, что до конца года Грузию "при той емкости перелета, что сейчас есть" посетят примерно 70-80 тысяч туристов из России, в то время как Абхазия до конца года примет до 1,5 миллиона туристов.