https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html

Рекордные показатели: эксперт оценил бронирование гостиниц в Абхазии

Рекордные показатели: эксперт оценил бронирование гостиниц в Абхазии

В лидерах по бронированию мест размещения в Абхазии традиционно Гагра и Пицунда, на третьем месте Сухум. 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T17:40+0300

2023-06-02T17:40+0300

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Бронирование объектов размещения в Абхазии на летний период по итогам пяти месяцев 2023 года превысило на 27% показатели аналогичного периода 2022 года, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.По его словам, это рекордные показатели за последние семь-десять лет.Ромашкин отметил, что пик бронирования пришелся на март-апрель, что означает, что туристы строят планы на отдых заранее. По его словам, наблюдается рост спроса на отели "четыре звезды", массовый сегмент бронирует "три звезды"."Мы видим, что в Абхазию приезжает более обеспеченная публика, которая привыкла к турецким форматам, к хорошим отелям на российской стороне. Они тянутся на "четыре звезды", all inclusive, а пятизвездочный отель необходим, чтобы показать, что это место, где есть люксовый отдых и можно приезжать самой капризной публике", - сказал он.По мнению Ромашкина, открытие прямого авиасообщения России с Грузией никак не повлияет на туристический спрос в Абхазии, так как в Абхазию приезжают за пляжным отдыхом, который считается самым популярным видом отдыха.Он отметил, что до конца года Грузию "при той емкости перелета, что сейчас есть" посетят примерно 70-80 тысяч туристов из России, в то время как Абхазия до конца года примет до 1,5 миллиона туристов.

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