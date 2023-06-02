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Ромашкин о бронировании туров в Абхазию: рекордный рост

Ромашкин о бронировании туров в Абхазию: рекордный рост

На сколько увеличились цены на отдых в Абхазии и какие тренды отличают этот турсезон, в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Ассоциации... 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T15:10+0300

2023-06-02T15:10+0300

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Ромашкин о бронировании туров в Абхпазию: рекордный рост Ромашкин о бронировании туров в Абхпазию: рекордный рост

Как отметил Ромашкин, по итогам пяти месяцев, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил около 25 процентов."Очень хорошие показатели. Рекордный рост за последние 7-10 лет. Ожидаем, что по итогам года турпоток вырастет процентов на 18-20. Июнь уже распродан, и очень мало свободных отелей. В июле-августе еще есть варианты, но, возможно, что через месяц мы продадим все лето окончательно. Двадцать процентов по году будет блестящим результатом, потому что ни один российский регион, кроме. может быть, Дагестана, не демонстрирует таких успехов", - сказал Ромашкин. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, отдых в абхазии, туризм, море, аудио