https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/bolee-280-chelovek-pogibli-pri-stolknovenii-trekh-poezdov-v-indii-1046139951.html

Более 280 человек погибли при столкновении трех поездов в Индии

Более 280 человек погибли при столкновении трех поездов в Индии

Травмы различной степени тяжести при происшествии получили около 900 человек. 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T09:00+0300

2023-06-03T09:00+0300

2023-06-03T09:00+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. При столкновении трех поездов в индийском штате Одиша погибли 288 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.Ранее сообщалось о 233 погибших и 900 пострадавших. Поезда столкнулись вечером в пятницу, недалеко от города Баласор. Грузовой состав врезался в пассажирский поезд, который шел из Калькутты в Ченнаи. 10-12 вагонов поезда сошли с рельсов и упали на противоположный путь, где в них врезался еще один пассажирский состав.Спасательные работы все еще ведутся, сотрудники экстренных служб ищут людей, которые могли остаться под опрокинувшимися вагонами.

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