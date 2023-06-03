https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/deshevye-dengi-inflyatsiya-monopolizm-kto-naduvaet-finansovye-puzyri-1046129307.html

Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?

Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?

О противоречиях между реальным и финансовым секторами экономики рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН... 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T11:07+0300

2023-06-03T11:07+0300

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Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри? Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?

Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция? О торговых войнах и обострении международных отношений мы рассказывали в эпизоде "Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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