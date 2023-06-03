https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/takie-obstoyatelstva-adleyba-o-raskhodakh-na-shkolnye-vypusknye-1046134609.html

Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные

Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные

Представительница школьного родительского комитета Инга Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала о подготовке к выпускным и расходах на них. 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T15:31+0300

2023-06-03T15:31+0300

2023-06-03T15:31+0300

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Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные

Совсем скоро в Абхазии начнутся выпускные балы, которые предполагают серьезные финансовые расходы. Организация и оплата вечера обычно ложатся на плечи родителей выпускников. О том, как родители справляются с этими нагрузками, рассказала мама выпускника Илона Адлейба. Слушайте подкаст.

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