https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/takie-obstoyatelstva-adleyba-o-raskhodakh-na-shkolnye-vypusknye-1046134609.html
Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные
Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные
Представительница школьного родительского комитета Инга Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала о подготовке к выпускным и расходах на них. 03.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-03T15:31+0300
2023-06-03T15:31+0300
2023-06-03T15:31+0300
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финансы
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Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные
Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные
Совсем скоро в Абхазии начнутся выпускные балы, которые предполагают серьезные финансовые расходы. Организация и оплата вечера обычно ложатся на плечи родителей выпускников. О том, как родители справляются с этими нагрузками, рассказала мама выпускника Илона Адлейба. Слушайте подкаст.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, выпускники, выпускные, расходы, финансы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, выпускники, выпускные, расходы, финансы, аудио
Такие обстоятельства: Адлейба о расходах на школьные выпускные
Представительница школьного родительского комитета Инга Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала о подготовке к выпускным и расходах на них.
Совсем скоро в Абхазии начнутся выпускные балы, которые предполагают серьезные финансовые расходы. Организация и оплата вечера обычно ложатся на плечи родителей выпускников. О том, как родители справляются с этими нагрузками, рассказала мама выпускника Илона Адлейба.
Слушайте подкаст.