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Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии

Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии

Президент Федерации фехтования республики Абхазия Нана Капба и тренер спортсменов из Сухума Павел Коршунов в программе "Дополнительное время". 04.06.2023, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии

В Сухуме прошел открытый Республиканский турнир по фехтованию, посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Участие в турнире принимали спортсмены из Сухума и Гагры. "Это было большое событие. Я себя плохо вел, потому что во время соревнований я умудрялся подсказывать детям и делать замечания. Но в основном все прошло красиво и достойно. Мои дети меня удивили - раскрылись по-другому", - рассказал Коршунов. Нана капба считает, что детям необходимо принимать учатие в соревнованиях, чтобы они чувствовали вкус победы. Подробности слушайте в аудиофайле.

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