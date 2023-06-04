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Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии
Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии
Президент Федерации фехтования республики Абхазия Нана Капба и тренер спортсменов из Сухума Павел Коршунов в программе "Дополнительное время". 04.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-04T10:04+0300
2023-06-04T10:04+0300
2023-06-04T10:04+0300
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Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии
Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии
В Сухуме прошел открытый Республиканский турнир по фехтованию, посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Участие в турнире принимали спортсмены из Сухума и Гагры. "Это было большое событие. Я себя плохо вел, потому что во время соревнований я умудрялся подсказывать детям и делать замечания. Но в основном все прошло красиво и достойно. Мои дети меня удивили - раскрылись по-другому", - рассказал Коршунов. Нана капба считает, что детям необходимо принимать учатие в соревнованиях, чтобы они чувствовали вкус победы. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
Дополнительное время: Капба и Коршунов о фехтовании в Абхазии
Президент Федерации фехтования республики Абхазия Нана Капба и тренер спортсменов из Сухума Павел Коршунов в программе "Дополнительное время".
В Сухуме прошел открытый Республиканский турнир по фехтованию, посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Участие в турнире принимали спортсмены из Сухума и Гагры.
"Это было большое событие. Я себя плохо вел, потому что во время соревнований я умудрялся подсказывать детям и делать замечания. Но в основном все прошло красиво и достойно. Мои дети меня удивили - раскрылись по-другому", - рассказал Коршунов.
Нана капба считает, что детям необходимо принимать учатие в соревнованиях, чтобы они чувствовали вкус победы.
Подробности слушайте в аудиофайле.