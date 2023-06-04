https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/mesto-sily-ili-opyty-natsistov-kak-voznik-tantsuyuschiy-les-pod-kaliningradom-1046154217.html
Место силы или опыты нацистов? Как возник "Танцующий лес" под Калининградом
Место силы или опыты нацистов? Как возник "Танцующий лес" под Калининградом
Как великанша Неринга создала Куршскую косу и почему "пляшущие" деревья считают проделками дракона? Мог ли Третий рейх испытывать химическое оружие под... 04.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-04T14:21+0300
2023-06-04T14:21+0300
2023-06-04T14:21+0300
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великая отечественная война (1941-1945)
великая отечественная война
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Место силы или опыты нацистов? Как возник "Танцующий лес" под Калининградом
Место силы или опыты нацистов? Как возник "Танцующий лес" под Калининградом
Как великанша Неринга создала Куршскую косу и почему "пляшущие" деревья считают проделками дракона? Мог ли Третий рейх испытывать химическое оружие под Калининградом и для чего сюда приезжала прусская королева Луиза? Как возник "Танцующий лес" и почему о его происхождении ученые и мистики спорят до сих пор? Рассказываем о легендах Куршской косы.Эпизод прокомментировала пресс-секретарь национального парка "Куршская коса" Ольга Большакова.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, подкасты, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, аудио
подкасты риа, подкасты, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, аудио
Как великанша Неринга создала Куршскую косу и почему "пляшущие" деревья считают проделками дракона? Мог ли Третий рейх испытывать химическое оружие под Калининградом и для чего сюда приезжала прусская королева Луиза? Как возник "Танцующий лес" и почему о его происхождении ученые и мистики спорят до сих пор? Рассказываем о легендах Куршской косы.
Эпизод прокомментировала пресс-секретарь национального парка "Куршская коса" Ольга Большакова.
Слушайте подкасты РИА Новости.