https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/presechena-popytka-vtorzheniya-ukrainskikh-diversantov-v-rossiyu-1046158847.html

Пресечена попытка вторжения украинских диверсантов в Россию

Пресечена попытка вторжения украинских диверсантов в Россию

Диверсанты пытались переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка в Белгородской области. 04.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-04T19:25+0300

2023-06-04T19:25+0300

2023-06-04T19:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Российские войска пресекли попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область, сообщает Министерство обороны России. "4 июня сего года подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", - говорится в сообщении.По диверсантам был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник рассеялся и отошел от российской границы. Ранее, 1 июня, российские войска сорвали еще одну попытку прорыва ВСУ. Тогда было нанесено одиннадцать ударов по противнику, ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара.

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