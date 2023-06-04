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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/presechena-popytka-vtorzheniya-ukrainskikh-diversantov-v-rossiyu-1046158847.html
Пресечена попытка вторжения украинских диверсантов в Россию
Пресечена попытка вторжения украинских диверсантов в Россию
Диверсанты пытались переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка в Белгородской области. 04.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-04T19:25+0300
2023-06-04T19:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Российские войска пресекли попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область, сообщает Министерство обороны России. "4 июня сего года подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", - говорится в сообщении.По диверсантам был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник рассеялся и отошел от российской границы. Ранее, 1 июня, российские войска сорвали еще одну попытку прорыва ВСУ. Тогда было нанесено одиннадцать ударов по противнику, ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Пресечена попытка вторжения украинских диверсантов в Россию

19:25 04.06.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 04.06.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Диверсанты пытались переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка в Белгородской области.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Российские войска пресекли попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область, сообщает Министерство обороны России.
"4 июня сего года подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", - говорится в сообщении.
По диверсантам был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник рассеялся и отошел от российской границы.
Ранее, 1 июня, российские войска сорвали еще одну попытку прорыва ВСУ. Тогда было нанесено одиннадцать ударов по противнику, ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара.
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