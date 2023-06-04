https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/torgovlya-shokolad-i-turizm-kak-mogut-razvivatsya-otnosheniya-mezhdu-abkhaziey-i-siriey-1046156347.html
Торговля, шоколад и туризм: как могут развиваться отношения между Абхазией и Сирией
Торговля, шоколад и туризм: как могут развиваться отношения между Абхазией и Сирией
29 мая 2023 года исполнилось 5 лет со дня признания независимости Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики. 04.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-04T12:25+0300
2023-06-04T12:25+0300
2023-06-04T12:26+0300
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В эфире радио Sputnik посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба рассказал о том, какая работа ведется дипредставительством и как развиваются отношения между двумя странами.Сирия признала независимость Абхазии в 2018 году. Через два года в Дамаске открылось посольство Абхазии в САР. За это время, по словам Чрезвычайного и Полномочного посла Баграта Хутаба, между странами был подписан ряд соглашений и меморандумов. И сегодня Сирия- один из надежных союзников Абхазии.По словам Хутаба, отношения между странами стремительно развиваются, интерес к Абхазии проявляет и сирийский бизнес.“Бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией. Речь идет не только о транзитных перевозках, но и о налаживании производства, развитии сельскохозяйственного направления. У нас, к примеру, нет производства шоколада, а в Сирии, можно сказать, на каждом углу производят шоколад. Как известно, в Краснодарском крае и в регионах Северного Кавказа популярны восточные сладости, но там они не производятся. Есть определенное количество бизнесменов, которые заинтересованы в развитии данного направления", - отметил Хутаба.Сейчас, как добавил посол, идет подготовка к подписанию соглашения о сотрудничестве между таможенными органами Абхазии и Сирии.Посольство Абхазии в Сирии не только развивает отношения с Сирией, но и строит мосты с другими странами Ближнего Востока. По словам Хутаба, ведется активная работа и по признанию Абхазии другими странами, и в этом направлении уже есть определенные плоды.
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видео, мультимедиа, видео, абхазия, сирия
видео, мультимедиа, видео, абхазия, сирия
Торговля, шоколад и туризм: как могут развиваться отношения между Абхазией и Сирией
12:25 04.06.2023 (обновлено: 12:26 04.06.2023)
29 мая 2023 года исполнилось 5 лет со дня признания независимости Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики.
В эфире радио Sputnik
посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба рассказал о том, какая работа ведется дипредставительством и как развиваются отношения между двумя странами.
Сирия признала независимость Абхазии в 2018 году. Через два года в Дамаске открылось посольство Абхазии в САР. За это время, по словам Чрезвычайного и Полномочного посла Баграта Хутаба, между странами был подписан ряд соглашений и меморандумов. И сегодня Сирия- один из надежных союзников Абхазии.
По словам Хутаба, отношения между странами стремительно развиваются, интерес к Абхазии проявляет и сирийский бизнес.
“Бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией. Речь идет не только о транзитных перевозках, но и о налаживании производства, развитии сельскохозяйственного направления. У нас, к примеру, нет производства шоколада, а в Сирии, можно сказать, на каждом углу производят шоколад. Как известно, в Краснодарском крае и в регионах Северного Кавказа популярны восточные сладости, но там они не производятся. Есть определенное количество бизнесменов, которые заинтересованы в развитии данного направления", - отметил Хутаба.
Сейчас, как добавил посол, идет подготовка к подписанию соглашения о сотрудничестве между таможенными органами Абхазии и Сирии.
Посольство Абхазии в Сирии не только развивает отношения с Сирией, но и строит мосты с другими странами Ближнего Востока. По словам Хутаба, ведется активная работа и по признанию Абхазии другими странами, и в этом направлении уже есть определенные плоды.