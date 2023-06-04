https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/turist-pogib-v-ritsinskom-natsparke-1046158140.html
Турист погиб в Рицинском нацпарке
Турист погиб в Рицинском нацпарке
Сотрудники спасательного ведомства выехали по экстренному вызову в 15:15 воскресенья, 4 июня. 04.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-04T17:45+0300
2023-06-04T17:45+0300
2023-06-04T18:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В Рицинском реликтовом национальном парке произошло чрезвычайное происшествие, в результате чего скончался турист из России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. В сообщении поясняется, что в Юпшарском каньоне начался камнепад, обломки упали на проезжающий мимо автомобиль. В результате 27-летний уроженец города Заречного Пензенской области Владислав Вишняков скончался на месте, а еще одна пассажирка, 28-летняя Альбина Копеева, была доставлена в больницу с переломом ноги.
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
Турист погиб в Рицинском нацпарке
17:45 04.06.2023 (обновлено: 18:09 04.06.2023)
Сотрудники спасательного ведомства выехали по экстренному вызову в 15:15 воскресенья, 4 июня.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В Рицинском реликтовом национальном парке произошло чрезвычайное происшествие, в результате чего скончался турист из России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
В сообщении поясняется, что в Юпшарском каньоне начался камнепад, обломки упали на проезжающий мимо автомобиль.
В результате 27-летний уроженец города Заречного Пензенской области Владислав Вишняков скончался на месте, а еще одна пассажирка, 28-летняя Альбина Копеева, была доставлена в больницу с переломом ноги.