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Экологический десант: российские военнослужащие в Абхазии провели акцию "Чистый берег"
Экологический десант: российские военнослужащие в Абхазии провели акцию "Чистый берег"
Военнослужащие выполнили уборку береговой линии Черного моря в Абхазии как на берегу, так и в воде. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T13:20+0300
2023-06-05T13:20+0300
2023-06-05T13:34+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели акцию "Чистый берег", сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащие убрали прибрежную территорию от мусора, собрали преимущественно пластик.Весь собранный мусор в воде и на берегу был пакетирован, спрессован и уничтожен в соответствии с экологическими стандартами и нормами.Акция проводится регулярно силами военнослужащих ЮВО и членов их семей два раза в год - в июне и октябре.
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юво, мусор, общество, абхазия
юво, мусор, общество, абхазия
Экологический десант: российские военнослужащие в Абхазии провели акцию "Чистый берег"
13:20 05.06.2023 (обновлено: 13:34 05.06.2023)
Военнослужащие выполнили уборку береговой линии Черного моря в Абхазии как на берегу, так и в воде.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели акцию "Чистый берег", сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие убрали прибрежную территорию от мусора, собрали преимущественно пластик.
Общая протяженность "уборки" более 50 тысяч квадратных метров прибрежных полигонов в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах.
Весь собранный мусор в воде и на берегу был пакетирован, спрессован и уничтожен в соответствии с экологическими стандартами и нормами.
Акция проводится регулярно силами военнослужащих ЮВО и членов их семей два раза в год - в июне и октябре.