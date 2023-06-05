https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/ekologicheskiy-desant-rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-proveli-aktsiyu-chistyy-bereg-1046166732.html

Экологический десант: российские военнослужащие в Абхазии провели акцию "Чистый берег"

Экологический десант: российские военнослужащие в Абхазии провели акцию "Чистый берег"

Военнослужащие выполнили уборку береговой линии Черного моря в Абхазии как на берегу, так и в воде. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T13:20+0300

2023-06-05T13:20+0300

2023-06-05T13:34+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели акцию "Чистый берег", сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащие убрали прибрежную территорию от мусора, собрали преимущественно пластик.Весь собранный мусор в воде и на берегу был пакетирован, спрессован и уничтожен в соответствии с экологическими стандартами и нормами.Акция проводится регулярно силами военнослужащих ЮВО и членов их семей два раза в год - в июне и октябре.

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юво, мусор, общество, абхазия