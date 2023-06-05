https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-pereregistratsii-poluchateley-abkhazskikh-pensiy--1046165005.html
Гражданин и начальник: Читанава о перерегистрации получателей абхазских пенсий
Гражданин и начальник: Читанава о перерегистрации получателей абхазских пенсий
Начальник управления пенсий и пособий Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Анжелика Читанава в интервью радио Sputnik... 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T15:55+0300
2023-06-05T15:55+0300
2023-06-05T15:32+0300
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Гражданин и начальник: Читанава о перерегистрации получателей абхазских пенсий
Гражданин и начальник: Читанава о перерегистрации получателей абхазских пенсий
В республике проходит перерегистрация получателей абхазских пенсий. О том, как проходит этот процесс, в интервью радио Sputnik рассказала начальник управления пенсий и пособий Министерства социального обеспечения и демографической политики Анжелика Читанава. "У пенсионеров, своевременно не прошедших перерегистрацию, есть еще полгода. Если они обратятся в течение шести месяцев, то выплата пенсий им будет восстановлена с момента ее приостановления. Если пройдет более шести месяцев, то выплата будет со дня обращения", - сообщила Читанава. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, пенсии, пенсионный фонд абхазии, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, пенсии, пенсионный фонд абхазии, аудио
Гражданин и начальник: Читанава о перерегистрации получателей абхазских пенсий
Начальник управления пенсий и пособий Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Анжелика Читанава в интервью радио Sputnik рассказала о перерегистрации пенсионеров.
В республике проходит перерегистрация получателей абхазских пенсий. О том, как проходит этот процесс, в интервью радио Sputnik рассказала начальник управления пенсий и пособий Министерства социального обеспечения и демографической политики Анжелика Читанава.
"У пенсионеров, своевременно не прошедших перерегистрацию, есть еще полгода. Если они обратятся в течение шести месяцев, то выплата пенсий им будет восстановлена с момента ее приостановления. Если пройдет более шести месяцев, то выплата будет со дня обращения", - сообщила Читанава.
Подробности слушайте в аудиофайле
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