https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/grazhdanina-abkhazii-zaderzhali-s-mefedronom-na-granitse-s-rossiey--1046165212.html

Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на границе с Россией

Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на границе с Россией

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на пропускном пункте "Псоу", сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на пропускном пункте "Псоу", сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Задержание произвели сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с Управления угрозыска МВД и отделом угрозыска УВД по Гагрскому району.При досмотре у задержанного обнаружили наркотическое вещество "мефедрон" общей массой 2,9 грамма. Возбуждено уголовное дело.

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