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Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на границе с Россией
Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на границе с Россией
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на пропускном пункте "Псоу", сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T12:00+0300
2023-06-05T12:00+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на пропускном пункте "Псоу", сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Задержание произвели сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с Управления угрозыска МВД и отделом угрозыска УВД по Гагрскому району.При досмотре у задержанного обнаружили наркотическое вещество "мефедрон" общей массой 2,9 грамма. Возбуждено уголовное дело.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на границе с Россией
12:00 05.06.2023 (обновлено: 12:50 05.06.2023)
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Гражданина Абхазии задержали с мефедроном на пропускном пункте "Псоу", сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Задержание произвели сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с Управления угрозыска МВД и отделом угрозыска УВД по Гагрскому району.
При досмотре у задержанного обнаружили наркотическое вещество "мефедрон" общей массой 2,9 грамма.
Возбуждено уголовное дело.