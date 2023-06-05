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Киев не смог прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении
Киев не смог прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на... 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T17:10+0300
2023-06-05T17:10+0300
2023-06-05T17:10+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции, сообщили в Минобороны России.Там уточнили, что "только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Бредли".В Минобороны добавили, что взято в плен пять украинских военнослужащих.
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министерство обороны рф, россия, украина
Киев не смог прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции, сообщили в Минобороны России.
"Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Бредли".
В Минобороны добавили, что взято в плен пять украинских военнослужащих.