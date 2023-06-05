https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/kiev-ne-smog-prorvat-oboronu-rossiyskikh-voysk-na-yuzhno-donetskom-napravlenii-1046176420.html

Киев не смог прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении

Киев не смог прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на... 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T17:10+0300

2023-06-05T17:10+0300

2023-06-05T17:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции, сообщили в Минобороны России.Там уточнили, что "только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Бредли".В Минобороны добавили, что взято в плен пять украинских военнослужащих.

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