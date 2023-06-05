https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/kurua-rasskazal-kak-usovershenstvuetsya-abkhazskaya-zheleznaya-doroga--1046163740.html

Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога

Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога

Ремонт контактной сети позволит Абхазии принимать современные электропоезда и грузовые электровозы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД... 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T14:33+0300

2023-06-05T14:33+0300

2023-06-05T14:33+0300

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Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога

Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети вдоль железной дороги от абхазо-российской границы до Гагры и, в дальнейшем, до Сухума.По словам Куруа, ремонт сети крайне важен для Абхазии.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, абхазская железная дорога, транспорт, ремонт, ржд, аудио