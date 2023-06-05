https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/kurua-rasskazal-kak-usovershenstvuetsya-abkhazskaya-zheleznaya-doroga--1046163740.html
Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Ремонт контактной сети позволит Абхазии принимать современные электропоезда и грузовые электровозы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД... 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T14:33+0300
2023-06-05T14:33+0300
2023-06-05T14:33+0300
радио
подкасты
абхазия
абхазская железная дорога
транспорт
ремонт
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/05/1046163576_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_fc975f00414d4258443e38fa564f89ed.jpg
Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети вдоль железной дороги от абхазо-российской границы до Гагры и, в дальнейшем, до Сухума.По словам Куруа, ремонт сети крайне важен для Абхазии.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/05/1046163576_147:0:1587:1080_1920x0_80_0_0_9fb37c566a88b0982eb99ae8927c3480.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, абхазская железная дорога, транспорт, ремонт, ржд, аудио
подкасты, абхазия, абхазская железная дорога, транспорт, ремонт, ржд, аудио
Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Ремонт контактной сети позволит Абхазии принимать современные электропоезда и грузовые электровозы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.
Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети вдоль железной дороги от абхазо-российской границы до Гагры и, в дальнейшем, до Сухума.
По словам Куруа, ремонт сети крайне важен для Абхазии.
“Без этого мы не можем проводить какие-либо работы. Также у нас намечается запуск электропоезда "Ласточка" по курсу Сочи-Гагра. Нам необходимо подготовить инфраструктуру к приему этого электропоезда”, - подчеркнул Куруа.
Подробности слушайте в аудиофайле.