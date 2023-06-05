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Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Ремонт контактной сети позволит Абхазии принимать современные электропоезда и грузовые электровозы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД... 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T14:33+0300
2023-06-05T14:33+0300
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Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети вдоль железной дороги от абхазо-российской границы до Гагры и, в дальнейшем, до Сухума.По словам Куруа, ремонт сети крайне важен для Абхазии.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, абхазская железная дорога, транспорт, ремонт, ржд, аудио
подкасты, абхазия, абхазская железная дорога, транспорт, ремонт, ржд, аудио

Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога

14:33 05.06.2023
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Куруа рассказал, как усовершенствуется Абхазская железная дорога
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Ремонт контактной сети позволит Абхазии принимать современные электропоезда и грузовые электровозы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.
Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети вдоль железной дороги от абхазо-российской границы до Гагры и, в дальнейшем, до Сухума.
По словам Куруа, ремонт сети крайне важен для Абхазии.

“Без этого мы не можем проводить какие-либо работы. Также у нас намечается запуск электропоезда "Ласточка" по курсу Сочи-Гагра. Нам необходимо подготовить инфраструктуру к приему этого электропоезда”, - подчеркнул Куруа.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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